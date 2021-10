Stille, svær og komfortabel: Vi har prøvekjørt årets kanskje mest oppsiktsvekkende elbil

Vi får mange lange blikk der vi ruller med Hongqi E-HS9 i Maridalen i Oslo.

Det er ikke bare på grunn av at kineseren er 5,2 meter lang og to meter bred. Grillen er blant de mest prangende vi har sett på en bil - uansett drivlinje. Sjefdesigner Giles Taylor har tatt med seg mye inspirasjon fra sine tidligere designprosjekter i Rolls Royce, Cullinan og Phantom.

Norge er første marked utenfor Kina for E-HS9. Hongqi er del av det svære FAW-konsernet og har ambisjoner om å bli et etablert internasjonalt premium-merke ved å satse på elbiler.

Mens konkurrentene går for subtil, aerodynamisk eleganse i sine elbiler, er den kantete, kinesiske nykommeren laget for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det gjør E-HS9 til en forfriskende utfordrer i dagens strømlinjeformede, moderne elbilflora. Så kan man alltids diskutere utseendet.

Bilen er bygget som en elbil fra bunnen av på moderselskapet FAWs FME-plattform. Det betyr blant annet stor akselavstand (311 centimeter) og at vi ikke finner noen kardangtunnel i midten av gulvet.

E-HS9 starter på 620.000 kroner for syvseters-varianten med 396 kilometers WLTP-rekkevidde.

Brorparten av de så langt 500 forhåndsbestillingene er for toppmodellen med seks seter og 465 kilometers WLTP-rekkevidde til 780.000 kroner.

Vår timeslange prøvekjøring av sistnevte etterlater et lovende inntrykk. Kjørekomforten står ikke tilbake for de europeiske premium-konkurrentene.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hongqi E-HS9 er hele 5,2 meter lang. Foto: Mathias Klingenberg

Stille, myk og dynamisk

Kupeen virker veldig godt støyisolert. Det er lite hjul- eller vindstøy, også når man trykker vekk den lyddempende takgardina og lar sola glise gjennom glasstaket.

Toppmodellen har luftfjæring, noe som bidrar til en nesten silkemyk ferdsel over Maridalens humper og dumper. Det store rattet snurrer lett.

Den 2,7 tonn tunge bilen føles aldri som en sportsbil, men den drar kraftig både fra stillestående og i litt høyere hastigheter.

Hongqi E-HS9 Drivlinje: To motorer, 160 kW + 245 kW, samlet effekt 405 kW/551 hk. Kommer også med 160+160 kW i de rimeligere utgavene Batteri: 99 kWh brutto/90 kWh netto (fås også med 76,5 netto batteripakke i rimeligste utgave) Rekkevidde (WLTP): 465 km (396 km med minste batteripakke) Lading: 108 kW CCS hurtiglading / 11 kW AC-lading Hengerfeste: Ja (koster ekstra), kan dra 1500 kilo Taklast (i kilo): Ja, 75 Lengde/bredde/høyde (i millimeter): 5209 x 2010 x 1713 Akselavstand (i centimeter): 311 Bakkeklaring (i centimeter): 20 Bagasjevolum med syv seter oppe (i millimeter): 580 x 1050 x 720 Bagasjevolum med fem seter oppe (i millimeter): 1240 x 1050 x 800 Bagasjevolum med kun første seterad oppe (i millimeter): 2160 x 1050 x 800 Bagasjerom foran (frunk): Ja, 75 liter (koster ekstra) Pris (fra): Comfort (syv seter, 396 km rekkevidde WLTP): 619.900 kroner. Premium (syv seter, 465 km rekkevidde WLTP): 699.900 kroner. Exclusive (seks seter, 465 km rekkevidde WLTP): 779.900 kroner (testbil koster ca. 810.000 kroner)

Kjøreegenskapene endrer seg merkbart når man bytter kjøremodus fra "Comfort" til "Sport" og ikke minst "Xtreme Sport". Bakkeklaringen senkes til 17 centimeter og den samlede motorkraften på 405 kW tilgjengeliggjøres samtidig med at bilens innvendige belysning blir illrød. Bilen blir merkbart strammere på veien og har få problemer med å følge med i litt krappe svinger.

Moderne førermiljø

Selv om bilens design tildels peker bakover i tid, er førermiljøet moderne og skjermorientert. Infotainmentsystemet består av tre 16,2 tommers skjermer som er sidestilt, pluss en egen skjerm dedikert klimakontrollen.

Enkelte ting, som justering av speil, styres via skjermene og multifunksjonsrattet. Omtrent som på Tesla, men på en litt mer kronglete måte. Infotainmentsystemet virker responsivt, men her kan vi ikke konkludere noe enda.

Bilen skal også få Apple Carplay og Android Auto ifølge importøren. Den tredje, passasjersentrerte skjermen skal også få mulighet for å speile innhold fra Android- og iOS-baserte mobiltelefoner, men denne appen er fortsatt under utvikling. E-HS9 er ikke klar for trådløse oppdateringer per i dag, så den må inn til forhandler for oppdateringer.

Forbruk

Bilens utforming er ikke veldig enøk-vennlig. Luftdrag-koeffisienten på 0,345 (Cd-verdi) er høyere enn både Audi e-tron (0,28) og Tesla Model X (0,25). Samtidig skal vi påpeke at grillen har luftehull for å redusere luftmotstanden og avkjøle drivverket.

Vi noterte oss et forbruk mellom 25 og 30 kWh/100 km på vår lille tur i Oslo, men vi kjørte altfor kort til å si noe fornuftig ut ifra dette. Vi var aldri over 80 km/t, så vi vet ikke hvordan grillen reagerer på høyere luftmotstand.

De tre skjermene går fra side til side i forsetet. Foto: Mathias Klingenberg

Med 90 kWh tilgjengelig batteri må bilen ha et gjennomsnittsforbruk på 19,4 kWh/100 km dersom man skal nå WLTP-rekkevidde på 465 km.

Vi har ikke ladet bilen. E-HS9 skal kunne hurtiglade (CCS) med inntil 108 kW. Det er langt fra markedsledende. Importørens egne tester tilsier at bilen skal holde toppeffekten til den er rundt 50 prosent oppladet, og at en ladeøkt på 10 til 80 prosent skal ta rundt 35 minutter under normale forhold. Det er i så fall nokså likt med de nærmeste konkurrentene.

Bilen er stor, men også romslig. I videoen øverst i saken prøvesitter undertegnede på 196 centimeter seteradene. Importøren har ikke literangivelse for bagasjerommet, men har oppgitt plassen i millimeter som du finner i faktaboksen. Med tredje seterad oppslått er ikke bagasjerommet særlig å skryte av. Med bakerste seterad nedslått får du plass til svært mye, mer enn i Audi e-tron og omtrent som i Tesla Model X.

Konklusjon

Et ukjent merke som skal konkurrere med en oppsiktsvekkende bil i premium-segmentet. Det er ikke gitt at Hongqi E-HS9 blir noen salgsuksess.

På den annen side tilbyr bilen svært mye som kan friste nordmenn, til en lavere pris enn konkurrentene, gitt samme utstyrsnivå.

E-HS9 er en romslig bil som gir premiumfølelse i både for- og baksetet. Den kan huke av for norgeskrav som firehjulstrekk, tilhengerfeste, taklast og reversibel varmepumpe.

Den ganske godt utstyrt som standard, med blant annet soltak, full førerassistentpakke, 360 graders kamera, trådløs lading for telefon og oppvarmede seter i første og andre rad.

Toppmodellen har ventilerte seter på både første og andre rad. Den dyreste varianten har også en svært behagelig massasjefunksjon i forsetene.

Vi må vente på pressebilene i desember for å konkludere, men inntrykket er at Hongqi kan være en aktuell bil for SUV-glade nordmenn, dersom du liker utseendet.