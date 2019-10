Stig Schjølset ny fagsjef i Zero

Schjølset kommer fra en stilling som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.

Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Schjølset har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

– Jeg synes det er spennende at Zero er opptatt av å løfte fram spydspissene i de ulike deler av næringslivet og arbeider for å gjøre rammebetingelsene for grønn næringsutvikling bedre, sier Schjølset i en pressemelding.

– Perfekt match

Zero-leder Marius Holm er veldig fornøyd med å få Schjølset med på laget.

– Hans faglige bakgrunn og erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv gjør ham til en perfekt match for Zero, skriver daglig leder Marius Holm i pressemeldingen.

– I tillegg gleder jeg meg selvsagt til å samarbeide med alle de flinke folkene i Zero og bidra til å utvikle gode og realistiske forslag i klimapolitikken, skriver