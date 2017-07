Statoil fant olje i Kayak-brønnen i Barentshavet

Statoil melder i dag at de har gjort et oljefunn i Kayak-brønnen. Letebrønnen ligger i samme lisens som Johan Castberg-feltet som er under planlegging.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia i en melding fra selskapet.

Han sier videre at Statoil nå vil jobbe for å etablere en kommersiell løsning for Kayak-funnet mot Johan Castberg lisensen.

– Vi vil også jobbe for å få frem andre liknende prospekter i Barentshavet, sier han.

Tøff start på kampanjen

Funnet er ifølge selskapet på mellom 25 og 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og vil bli vurdert for utbygging mot Johan Castberg-feltet.

– Det kan være ytterligere ressurser i denne strukturen, og vi vil nå analysere de innsamlede dataene for å vurdere en mulig avgrensning av funnet, sier Jez Averty.

Statoil startet tidligere i sommer med sin store letekampanje i Barentshavet. Kampanjen fikk en brå slutt like etter at de hadde gått i gang med Blåmann-brønnen. Boringen ble stoppet etter at det lille teknologiselskapet Neodrill tok Statoil til retten, da bedriften mente Statoil brukte sin Cap X-teknologi i strid med Neodrills patentrettigheter.

I etterkant har Statoil fått lov til å bore ferdig Blåmann-brønnen, og riggen Songa Enabler går nå tilbake for å avslutte denne.

– Etter det vil boringen starte på Gemini Nord. Alle nødvendige tillatelser er på plass og arbeidet kan starte der så tidlig som 10. juli, ifølge pressemeldingen fra Statoil.

Flere brønner

Statoils borekampanje omfatter en rekke letebrønner. Av dem er det flere som blir ansett som svært interessante. Særlig gjelder dette Korpfjell. Dersom Statoil treffer på denne brønnen, er potensialet gigantisk.

Det er for øvrig et merkeår for Barentshavet sett i oljesammenheng. Statoils letekampanje, kombinert med blant annet Lundins aktivitet på sine prosjekter, gjør at det settes borerekord i vårt nordligste havområde.

Oljedirektoratet bekrefter funnet i Kayak-brønnen.

– Brønn 7219/9-2 påtraff olje i to sandsteinsintervaller av 27 og 18 meters tykkelse med moderat til dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Koljeformasjonen, ifølge Oljedirektoratet.