– Vi mener det er viktig å beholde tilgjengelig kraftproduksjon når vi er på vei inn i en situasjon med mulig knapphet på kraft. Derfor ber vi Equinor om å revurdere sin beslutning og sikre at Energiverk Mongstad kan være tilgjengelig som tiltak for å trygge forsyningssikkerheten, sier Peer Olav Østli i en pressemelding.

Østli er konserndirektør for systemdrift i Statnett. De utreder for tiden tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak, og skal komme med sin anbefaling innen 1. oktober. I første omgang ber de Equinor om å holde kraftverket tilgjengelig frem til utredningen er ferdig.

Hvem skal betale?

Statnett har tidligere pekt på at en nedleggelse av Energiverk Mongstad reduserer forsyningssikkerheten i regionen, og at energiverket kan være et avgjørende bidrag til å unngå utkopling i en anstrengt kraftsituasjon.

Dette har Equinor sagt nei til. De ikke vil ta regningen for å holde kraftverket i beredskap. I 2017 anslo Equinor (da Statoil) et årlig tap på 200–500 millioner kroner på gasskraftverket på Mongstad. Med dagens gass- og strømpriser er driftsøkonomien vesentlig dårligere, opplyser Equinor til TU.

De har derfor kastet ballen tilbake til Statnett:

– Equinor har siden 2017 hatt en rekke møter og kommunikasjon med nettaktørene regionalt og nasjonalt om interesse for å bidra til å opprettholde driften av gassturbinene i kraftvarmeverket, men ingen av aktørene har tilkjennegitt interesse for å være med på å bidra økonomisk til dette, sier Ola Morten Aanestad, pressetalsperson i Equinor.

Statnett: Vi er ikke i stand til å bidra

Men heller ikke Statnett ønsker å plukke opp regningen for å holde gassturbinene i beredskap.

– Vi er ikke i stand til å bidra til å holde kraftverket oppe. Derfor oppfordret vi Equinor til å gjøre det, sa konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett til TU i begynnelsen av juli.

– Statnett har ansvar for forsyningssikkerheten i Norge. Er det ikke da naturlig at dere betaler for å ha kraftverket i backup?

– Det er ikke naturlig. Vi har hatt reservekraftverk før, og de har vi ikke konsesjon til lenger, sa Østli.

Verken Statnett eller Equinor har hittil svart TU på spørsmål om hvor mye det koster å drifte gassturbinene med dagens priser, hvor mye kraft som produseres og hvem som skal ta regningen.

– God dialog mellom Statnett og Equinor

I pressemeldingen understreker Østli at det er en god dialog mellom Statnett og Equinor om hvordan man kan sikre at Energiverk Mongstad vil kunne være tilgjengelig også etter 1. september.

Ifølge Statnett har Equinor sagt at det er teknisk mulig å holde anlegget i videre drift, og at de vil vurdere operasjonelle og kommersielle løsninger for at energiverket kan opprettholdes.

Til avisa Nordhordland sier Equinor at det også vil være teknisk mulig å starte opp igjen gasskraftproduksjonen etter at anlegget er demontert, men at det vil ta tid og føre med seg store kostnader.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) sier til Nordhordland at det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger.

– Vi er nå inne i en periode der magasinene blir fylt opp, og utviklingen de neste månedene blir viktig. Jeg vil understreke at sannsynligheten for rasjonering i vinter er liten. Samtidig er det viktig at forsyningssikkerheten blir tatt på alvor, og vi følgjer derfor nøye med på utviklinga, sier Sæther.