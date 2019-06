Statkraft bygger ut mer vannkraft i Chile

Planen er at kraftverket skal stå ferdig i løpet av andre halvår i 2022. Anlegget skal produsere 260 GWh i året.

– Chile er et attraktivt marked for Statkraft, med en økende etterspørsel etter fornybar energi og gode muligheter for prosjekter innen vann-, vind- og solkraft, sier konserndirektør for Internasjonal kraft, Jürgen Tzschoppe i en pressemelding.

Los Lagos Installert effekt: 51,6 MW

Årlig middelproduksjon: 260 GWh

Investeringsramme: USD 200 millioner

Området ligger i nærheten av byen Osorno, cirka 900 kilometer sør for hovedstaden Santiago.

Fra før eier Statkraft vannkraftverket Rucatayo (304 GWh) og 50 prosent i La Higuera (761 GWh), og La Confluencia (672 GWh).

Statkraft eier også rettighetene til det omstridte Osorno-prosjektet (54,3 MW/343 GWh) som ligger i samme elv som Los Lagos og Rucatayo. Osorno er byggeklar, men vedtak er ikke fattet. Kilde: Statkraft

Lars Magnus Günther, rådgiver i Corporate Relations i Statkraft, sier at Chile er et av Statkrafts satsingsområder.

– Ønsker å vokse der vi allerede er til stede heller enn å se etter nye markeder, sier Günther.

Vil også inn i sol og vind

Statkraft ser også etter muligheter for å bygge ut vind- og solkraft i Chile.

– Det er stor etterspørsel etter fornybar energi i Chile, og den vokser fordi også Chile vil fase ut fossil energi. Men det er et konkurranseutsatt marked, og kostnadene på sol og vind faller like raskt der som andre steder, sier Günther.

Chile har vedtatt at de skal vekk fra kull, og at 70 prosent av energiforsyningen skal være fornybar i 2050.

I dag kommer omtrent en tredel av landets elektrisitet fra vannkraft. Chile produserte i fjor 23,3 TWh vannkraft. Til sammenligning produserte Norge 139,5 TWh.

Urfolk-konflikt

Los Lagos bygges i elven Pilmaiquen, hvor Statkrafts allerede eier vannkraftverket Rucatayo. Både dette og rettighetene til Los Lagos fulgte med da Statkraft i 2015 kjøpte selskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén.

Det har vært store konflikter med urfolket Mapuchene, som blant annet okkuperte Statkrafts kontor i Osorno i fjor.

Mapuchene frykter at det planlagte Osorno-kraftverket prosjektet vil berøre Kintuante, som er et viktig rituelt sted for Mapuchene. I et opprop på Youtube tar de avstand fra «den utenlandske invasjonen fra den norske stat».

Ifølge Günther har Los Lagos ingen påvirkning på Mapuchenes hellige område.

– Det generelle bilder er at dialogen er god, selv om det fortsatt er noe lokal motstand. Det er først og fremst knyttet til Osorno, som ikke er vedtatt utbygd enda. Det jobber vi med gjennom en redesign av prosjektet, sier Günther.

Statkraft har vært inne i Chile siden 2014 og har en produksjonskapasitet på 370 MW og en årlig middelproduksjon på 1188 GWh.