SSB: Kvinner tjente i snitt 88,2 prosent av menns lønn i 2024

Det viser nye tall fra SSB, basert på månedslønn per heltidsekvivalent.

På den såkalte likelønnsdagen, som i Norge ble markert 18. november i 2024, blir dette tallet trukket fram, og hvert år blir det sagt at fra denne datoen jobber kvinner gratis ut året.

SSB trekker fram at det reelle lønnsgapet er lavere enn dette tallet, men at det fortsatt finnes fortsatt et lønnsgap mellom kvinner og menn i Norge når man tar høyde for forskjeller i hvor og hvordan kvinner og menn jobber, som næring, sektor, yrke, arbeidstid, alder, og utdanning.

Statistikkbyrået legger særlig vekt på at over 70 prosent av de 10 prosent høyest lønnede i Norge, er menn. Ser man på lønn uten de 10 prosent høyest lønnede, blir lønnsgapet mindre. Kvinners lønn i forhold til menns går da fra å utgjøre 88,2 prosent til 96 prosent i 2024.

De problematiserer også likelønnsdagen som et noe overforenklet bilde av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

– Selv om det fortsatt finnes et lønnsgap mellom kvinner og menn i Norge, gir den årlige markeringen av likelønnsdagen i midten av november et forenklet, kanskje til og med skjevt, bilde av viktige faktorer bak forskjellene. Lønnsforskjellene påvirkes mye av enkeltfaktorer som deltidsarbeid, utdanning- og yrkesvalg samt høye lønninger i toppen av lønnsfordelingen.