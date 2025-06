Sprengstoff-fabrikk i Hurummarka er en skandale for Oslofjorden

Fjorden er syk. Full av alger og plagsomme stillehavsøsters (bildet) – og nesten ikke noe torsk. Nylig kom nyheten om at regjeringen vil legge en ny, stor sprengstoffabrikk med lager i vakre Hurummarka. Det er en skandale.

Det vil bety store naturskader i Norges mest befolkede område. Det ødelegger et stort, viktig friluftsområde i Hurum, og i tillegg forutsetter det nye, jevnlige utslipp av forurensning i en allerede syk fjord.

Det går ut over helse, beredskap, næringsliv, trivsel og tilhørighet for innbyggere langs hele fjorden, fra Oslo til Færder.

Svekker beredskapen

Svekker beredskapen

Une Bastholm, Stortingsrepresentant for Akershus MDG. Foto: Privat

Beslutningen er i strid med vedtak i Stortinget om å restaurere Oslofjorden og redusere nitrogennivået til et faglig anbefalt nivå.

Det er rett og slett et hån mot alle kommuner og innbyggere som nå sparer penger og driver dugnad for å rense kloakk, og få bukt med forurensningen av fjorden.

Det er klart sprengstoffabrikken må ligge et sted. Men at de velger Hurummarka og store nye utslipp i Oslofjorden, svekker totalberedskapen i Norge.

Forsvarsmateriell finnes for å beskytte folk og land. Lokasjonen regjeringen her velger, påfører stor skade.

Jeg er skremt over hvor smalt en nå tenker om beredskap. Det er få ting som er viktigere for matberedskap og folkehelse i Norge enn en frisk Oslofjord.

Ukjent renseteknologi

Det er ekstra oppsiktsvekkende og uansvarlig at regjeringen ikke aner hvor mye nytt nitrogenutslipp i fjorden dette vil bety. Renseteknologien som vises til av produsenten Chemring Nobel, er ikke kjent og etablert.

Jeg spurte miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om akkurat dette og fikk svar i forrige uke. Han sier rett ut at en fabrikk i marka vil bety mer nitrogenforurensning i Oslofjorden.

Vi vet at enda mer nitrogen vil være ekstremt skadelig for fjorden, for torsk og annen fisk, for bunndyr, ålegrassenger, tareskog og alt som skal leve i denne en gang rike fjorden.

Kampen for å bevare Hurummarka er en kamp for hele økosystemet i Oslofjorden. Jeg ber Ap og Høyre innstendig om å tenke bredere, mer langsiktig – og snu!