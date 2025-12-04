MDGs seiere drukner i oljekommisjonen

– De har oversolgt seieren sin, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om MDGs omstillingskommisjon.

MDG sier at det skal lages en strategi for sluttfasen av norsk oljeindustri, og at man nå begynner å «skrive det siste kapittelet i norsk oljehistorie». Ap-nestleder Tonje Brenna (Ap) sier at det absolutt ikke er et signal om en ny oljepolitikk for Norge.

Selv om det er en strategi for livet etter oljen, kommer ikke kommisjonen til å framskynde sluttdatoen det aller minste.

– Ikke siste kapittel

Det illustreres ved at Offshore Norge er svært så positive, noe statsminister Støre trakk fram flere ganger i onsdagens spørretime i Stortinget.

Han sa også at det ikke finnes «ett ord om begrepet avvikle» i mandatet. Støre forsikret om at dette ikke er siste kapittel, og at Norge skal selge olje og gass så lenge Europa har behov for det.

Mandatet for kommisjonen har likevel ett lyspunkt for MDG: Norge skal endelig ta innover seg at gassetterspørselen fra EU trolig vil gå ned. Onsdag kan ha vært første gang Støre har sagt det rett ut fra Stortingets talerstol. Det er alene en liten seier for MDG.

Et fall på 64 prosent

Hittil har standardfrasen fra regjeringen vært at Europa trenger norsk gass mer enn noen gang, fordi EU skal fase ut russisk gass.

Men hvis europeerne kjøper varmepumper og bygger solkraftverk for å bli uavhengig av Russland, bytter de jo ikke tilbake. Alle Norges gassrør går til EU, som har mål om å kutte 90 prosent av utslippene sine innen 2040.

Når det gjelder olje, tror BCG at 20–30 prosent av bensinforbruket i Europa er borte om ti år. Femti prosent av nybilsalget i Kina er elektrisk, og Kina pusher elbiler hardt i land som Brasil og Vietnam.

I tillegg begynner norsk sokkel å bli moden. Perspektivmeldingen anslår et fall på 64 prosent frem mot 2050.

Omstillingskommisjonen Offentlig utvalg som skal lage en strategi for å bedre omstillingsevnen i norsk økonomi, i en fase med avtakende olje- og gassproduksjon og økende fornybarandel i Europa.

Kommisjonen skal også se på hvorfor produktivitetsveksten er lav, og om arbeidskraft og energi kan utnyttes bedre.

Partene i arbeidslivet, miljøbevegelsen og relevant fagkompetanse skal være representert i utvalget.

Et representativt folkepanel skal gi tilbakemeldinger på kommisjonens arbeid underveis.

Kommisjonen skal senest levere arbeidet sitt våren 2027. Kilde: Kommisjonens mandat Vis mer

Resirkulerer SV-seier

En offentlig utredning som skal granske hvordan dette kan påvirke norsk konkurransekraft, vil være nyttig for politikerne, men kanskje særlig for bransjen selv.

Derfor har både Høyre og Ap allerede foreslått dette i år . Og i fjor fikk SV gjennomslag for et slikt utvalg. Det skulle settes ned i løpet av våren, men Ap fulgte ikke opp.

Vedum mener at MDG resirkulerer SVs seier. Han har et poeng. Det MDG har fått på plass nå, er et mandat. Det gjør at kommisjonen trolig ikke ender med samme rabalder som SVs Avkommersialiseringsutvalg.

Ap lover lite

Ap hevdet at budsjettet var ferdig spikret allerede i helgen. Likevel har det de siste dagene kommet inn to milliarder kroner til fornybarsatsing i lavinntektsland gjennom Klimainvesteringsfondet. Ifølge MDG vil det gi utslippskutt tilsvarende ti prosent av Norges årlige utslipp.

Det har også kommet inn én milliard til skogvern og en milliard til Gaza. Dette er enorme pengesummer, men det drukner i debatten om hvorvidt et offentlig utvalg varsler slutten på oljealderen eller ikke.

MDG har selv vært med på å drukne de ekte seierene, ved å feire et landsdekkende månedskort for kollektivtransport. Men i budsjettet står det bare at regjeringen skal utrede mulighetene for et månedskort.

– Vi har ikke akseptert at et nasjonalt månedskort skal innføres, sier Aps talsperson Kamzy Gunaratnam til Aftenposten.

Stopper ikke her

I spørretimen bet Frp-leder Sylvi Listhaug seg fast i MDG-uttalelsen om å «skrive det siste kapittelet i norsk oljehistorie». Hun gjentok flere ganger at Ap «velger å samarbeide med et parti som vil avvikle oljenæringa».

– Hvilke seiere skal Ap gi neste gang? Dette kommer ikke til å stoppe, advarte Listhaug.

Høyre var mest opptatt av kaoset i forhandlingene, og advarte om at det kommer sju nye budsjettrunder. Denne kritikken hadde nok MDG og de andre småpartiene forventet.

Men de ulike tolkningene om både oljekommisjonen og månedskortet forteller også mye om hvordan det er å samarbeide med Arbeiderpartiet. Det kan bli minst like krevende.