Sparer energi med digital «vaktmester»

Hørt om proptech? En engelsk forkortelse for property technology. Gründer Sjur Usken liker ikke slike moteord, selv om selskapet hans, Smart Plants, i mai ble nominert som et av de 25 mest lovende proptech-selskapene i Europa av «Built World Innovation ».

– Me e frå Jæren og treng ikkje bruke slike uttrykk, sier han.

Men snakke på inn- og utpust klarer han fint.

Usken har sammen med Jon Rasmussen utviklet programvareløsningen Clevair for energieffektivisering av næringsbygg. I 2016 vant selskapet start up-konkurransen Angel Challenge i Stavanger og mottok 1,3 millioner kroner fra investorer. Året etter ble Smart Plants plukket ut til å delta i Katapult Accelerator der alle deltakerne mottok en million kroner. Og i fjor vår var Usken en av fire gründere som fikk presentere sitt konsept på Enovas årskonferanse.

– Ved å hente ut alle data fra bygg i sanntid, kan vi optimalisere byggets behov for energi. Jeg hadde ideen allerede i 2009, men da var ikke dette utstyret standardisert og dermed ikke billig nok, sier Usken til TU.

Ikea ble overrasket

Nå skal Usken bidra til energieffektivisering i alle Ikeas varehus i Norge med selskapets programvarerobot.

– Vi har vært relativt gode på energisparing og trodde ikke at det var veldig mye mer å hente. Der tok vi grundig feil, sier Anders Lennartson i Ikea Norge. Bilde: www.gudim.no

– Vi gjorde en pilot i samarbeid med Ikeas varehus på Forus i Stavanger. Der klarte vi en reduksjon på 36 prosent i bruk av fjernvarme med en gjennomsnittlig utetemperatur på 2,4 grader og en reduksjon i strømforbruket på 25 prosent totalt de siste seks månedene. Vi har spart 210 000 kWh hittil i år bare på et varehus, sier Usken.

Direktør for bærekraft i Ikea, Anders Lennartsson, sier til TU at Ikea på bakgrunn av disse resultatene har satt i gang en kartlegging av samtlige varehus.

– Jeg skal ærlig innrømme at vi gikk inn i dette prosjektet med en viss skepsis. Vi har vært relativt gode på energisparing og trodde ikke at det var veldig mye mer å hente. Der tok vi grundig feil. Resultatene overrasket oss, men har gitt oss en meget positiv effekt. Dette viser at vi er helt avhengig av teknologi for å kunne optimalisere bruken av energi.

Smart Plants Startet av Sjur Usken og Jon Rasmussen i 2016. Rasmussen er teknologidirektør med erfaring fra store selskaper som HP og Audi og koordinerer utviklingsteamet fra Amsterdam. Ca. 15 ansatte og 50 kunder. Produkt: Programvare for å optimalisere inneklima med redusert energibruk. Jobber også med digitalisering av fabrikker for Kverneland Group og nye kontorbygg, bl.a. Sparebank 1 SR-Banks Finanshuset som snart skal åpne i Stavanger.

Mortensrud Torg har fått «digital vaktmester»

Lennartsson sier at ingen av Ikeas sju varehus lenger bruker oljefyring. De har alle fjernvarme, bortsett fra et som har geobrønner.

– Allerede neste år skal vi produsere like mye fornybar energi som vi forbruker, takket være investeringer i vindmøller og solcellepaneler rundt om i verden.

Smart Plants har også installert programvaren i kjøpesenteret Mortensrud Torg i Oslo. Her bidro Clevair til at man på en uke i februar i år klarte å spare 50,3 prosent fjernvarme.

– Vi har brukt mye tid på å utvikle avanserte algoritmer og systemer for å overvåke og regulere energibruken. Vi pleier å si at vi har laget en «digital vaktmester». De fleste bygg har jo bare en vaktmester som ikke har kapasitet til å overvåke energibruken, sier Usken.

Sykehusstandard på inneklimaet

Salgsdirektør Christian Skaarup Rasmussen i Smart Plants sier at de på inneklima har lagt seg på samme standard som sykehusene, det vil si et CO 2 -nivå på 600 ppm.

– Vi tar først en «helsesjekk» av hele bygget. Det vil si at vi kontrollerer om det er feil på innstillinger, interne regulatorer og driftstid og om kjøringen av ventilasjonsanlegg foregår i rykk. Dernest samler vi alle data på bygget i løpet av et par uker. Ofte finner vi feil som ikke er blitt oppdaget og til slutt gir vi en anbefaling om hva som kan forbedres gjennom algoritmestyring. I enkelte tilfeller sier vi også fra om at det bør investeres i nytt utstyr, sier Skaarup Rasmussen.

I praksis er Clevair en plattform som strømmer alle data som blir generert i bygget. Eksterne data for temperatur, sol og vind blir lagt inn i tillegg til data fra sensorer fra for eksempel Airthings eller Disruptive Technologies for å beregne et optimalt inneklima.

Vaktmesteren slipper å skru på ulike sentrale driftsanlegg fordi systemet automatisk legger bygget på ET-kurven, det vil si hvor mye energi som blir brukt ved ulike utetemperaturer.

Garanterer gevinst

Usken mener det er problematisk at så mange store forretningsbygg i dag eies av finansselskaper uten egen driftsorganisasjon.

Om «helsesjekken» viser at det ikke er noe å spare, tar vi heller ikke betalt. Sjur Usken, gründer, Smart Plants

– Byggeierne ønsker ofte ikke å ta investeringer når det er leietaker som får gevinsten i en eksisterende kontrakt. De burde leie ut bygget for en pris som inkluderer strømregningen slik at leietaker får et insentiv til å skru ned varmen eller slokke lysene for å spare strøm.

– Hvordan tar dere betalt?

– Vi tar en andel av besparelsen. Om «helsesjekken» viser at det ikke er noe å spare, tar vi heller ikke betalt.