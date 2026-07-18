Sp åpner for nytt samarbeid med høyresiden om drivstoffkutt

Stortingsrepresentant Erling Sande sier han frykter at krigen i Iran kan føre til vedvarende høye priser.

– Vi kan ikke sitte stille og bare se på dersom vi får en for høy drivstoffpris, og det ikke er vilje til å foreta seg noe blant budsjettkameratene våre, sier han til avisen.

I mars gikk Sp sammen med Høyre, Frp og KrF og sikret flertall for å kutte veibruksavgiften og CO2-avgiften på mineralske produkter fra 1. mai til 1. september.

Avgiftskuttene er anslått å redusere statens inntekter med rundt 6,3 milliarder kroner i 2026. Når veibruksavgiften etter planen gjeninnføres 1. september, kan literprisen på drivstoff øke med rundt fire kroner.

Vedtaket i mars førte til sterke reaksjoner fra Sps rødgrønne budsjettpartnere. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble partiene likevel enige om å finne en løsning dersom uroen i energimarkedet fortsetter etter 1. september.

Sande utelukker ikke et nytt samarbeid med høyresiden dersom dette ikke lykkes.

– Hvis vi ikke klarer å finne løsninger med budsjettpartnerne, så må vi jo se andre veier, sier han.