Sørlandschips vil gjenbruke varme fra frityren

– Det er strengt på hygiene her. Hvis vi bruker et krydder med allergener, må vi vaske ned hele produksjonslinja før vi kan lage et nytt produkt, sier Eivind Jokumsen, teknisk sjef i Sørlandschips.

I tillegg er det manuell nedvask av fabrikken hver lørdag. Og én nedvask krever 40 kubikkmeter varmtvann. Det er fire ganger så mye som varmtvannstankene i fabrikken inneholder. Resten av vannet må varmes opp av en elkjel. Den brukes også til å løfte temperaturen på vannet fra tankene.

– Samtidig har vi en gassfyrt fyrkjel som varmer opp frityroljen gjennom en varmeveksler. Fyrkjelen avgir en del varme, og den vil vi gjerne bruke til å varme opp vaskevann med, sier Jokumsen.

Spillvarme fra gasskjele

Selv om gass er den store energibæreren hos Sørlandschips, bruker de også 2,4 gigawattimer strøm i året. Ved å utnytte spillvarmen fra gasskjelen, håper de å kutte strømforbruket med 700.000 kilowattimer, altså 29 prosent.

Eivind Jokumsen, teknisk sjef i Sørlandschips. Foto: Kjartan Rønvik

De har allerede en 30-kubikks tank stående som kan brukes til formålet, og prosjektet har fått 330.000 kroner fra Enova. Men nå må Jokumsen og gjengen likevel søke om utsettelse. Det har nemlig oppstått et luksusproblem:

– Det er rett og slett for mye annet som haster. Covid-19 kom og slo oss midt i fleisen: vi hadde aldri forutsett at salget skulle øke så mye!

Chipssalget til himmels under korona

For da koronaen traff landet, økte chipssalget dramatisk. Sørlandschips måtte skaffe flere ansatte og mer potet. Vanligvis går produksjonen fra mandag til fredag, men de siste månedene har den gått hele døgnet, hele uken.

For å lage potetchips trengs industripotet med lavt sukkernivå, som tåler høye temperaturer uten å bli brent.

– Men de norske lagrene gikk tomme allerede i mars, så etter det har vi hentet potet fra Danmark; tre trailerlass hvert døgn, forteller Jokumsen.

Finner ikke frityr på strøm

Mens nøttefabrikken går på strøm, fyres chips-frityrene med propan.

– Kunne dere brukt strøm også til å varme opp frityren?

– Man finner ikke frityrer i den størrelsen som går på strøm. Ifølge dem som lager frityrene blir det altfor dyrt. Det kan jo også skyldes at frityrene lages i land der strømprisen er langt høyere enn i Norge, sier Jokumsen.

I snitt bruker chipsfabrikken rundt 8,5 tonn olje i døgnet. Den brukte oljen går til biodiesel-produksjon på Østlandet. Men temperaturen på oljen får vi ikke vite:

– Det er en del av hemmeligheten vår. Vi lager chips på en annen måte en konkurrentene, og temperaturen er en del av den oppskriften.

Nytt krydder kan bli joker

Prosjektet er planlagt å koste 1,1 millioner kroner.

– Det er jo ikke all verdens, men utfordringen er å få det nedbetalt. Når strømprisen er så lav som nå, er dette en vesentlig dårligere case, sier Jokumsen.

Også en annen joker kan dukke opp, som kan gjøre prosjektet mindre lønnsomt.

– Vi utfordrer krydderleverandørene på å levere krydder uten allergener. Hvis de klarer det, kan vi vaske mindre og da blir besparelsen mindre.