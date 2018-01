Solceller på taket hjemme: «Mange problemer og mindre strøm enn forventet»

Det kom et brev til redaksjonen i nyteknik.se med en personlig fortelling om hvordan det kan gå for den som vil produsere strøm med egne solceller.

Bo Lindwall i Sollentuna tipser om det han ønsker at han kunne ha visst om på forhånd. Men Bo stiller også krav til blant annet det svenske Boverket og kommunene slik at de forenkler byggesøknadene og utformer en sjekkliste over hva en kontrakt bør inneholde.

Her følger leserbrevet fra Bo Lindwall:

Jeg skriver dette innlegget for å dele mine erfaringer med solceller.

1. Kjøp

Det finnes mange nettsider som beskriver solceller fra et teknisk perspektiv, men ingen gode som vurderer de ulike leverandørene.

Jeg krevde at selgeren skulle besøke huset vårt for å se på forutsetningene for installasjonen av solceller. Jeg forstår i ettertid at selgeren kom med en for optimistisk nedbetalingstid på ti år, basert på en årlig produksjon av 9200 kWh.

Jeg ser nå at produksjonen ikke blir mer enn 6000 kWh.

2. Byggetillatelse

Jeg tok på meg ansvaret som byggherre da jeg søkte byggetillatelse; et stort tiltak som jeg undervurderte. Eksempel på krav, er at man skal verifisere at taket tåler belastningen fra solcellene. Den eneste hjelpen jeg fikk fra min leverandør var at de henviste til at tak generelt skal tåle en viss mengde snø når huset bygges, men de kunde ikke gjøre noen vurdering på mitt hus.

Installasjon og driftsstart skal verifiseres i protokoll, noe leverandørens montører ikke klarte. Leverandøren ville for eksempel verifisere at anlegget leverer riktig strøm/spenning gjennom å sende et foto av et måleinstrument uten noen som helst forklaring.

Leverandøren monterte ikke solcellene i henhold til de tegningene som bygningskontrollen hadde godkjent, men valgte å montere solcellene på en annen måte enn den på tegningen.

Installasjonen ble kontrollert ved at montøren sendte foto av installasjonen til kontoret der noen bekreftet at solcellene hadde blitt montert riktig.

3. Bidrag

Jeg har fått bidrag fra lensstyrelsen for solcellene. Jeg må, for å beholde bidraget, årlig rapportere produsert strøm. Jeg må gjøre det selv om jeg skulle selge eiendommen.

Hvordan kan jeg garantere tilgang til produksjonsdata når man har solgt eiendommen?

Lensstyrelsen forbeholder seg retten til å ta tilbake bidraget hvis man ikke gjør det.

Man risikerer å måtte tilbakebetale en del av bidraget om levert mengde strøm ikke stemmer overens med det som ble angitt i søknaden. Hva gjør man om leverandøren har gitt en for optimistisk vurdering av strømmen som produseres? Jeg spurte selgeren av solcellene om mengden strøm varierer avhengig av hvor mange soltimer som man får i løpet av året.

Svaret ble da, feilaktig, at mengden strøm ikke varierer så mye om det er overskyet eller ikke. Jeg kan nå se at mengden strøm varierer mye fra dag til dag.

4. Sertifikat

Strømsertifikatsystemet er et støttesystem som ble innført for å øke produksjonen av fornybar strøm. Men det er dog ikke interessant for små produsenter av strøm.

Man får for tiden bare 7 øre per kWh, i mitt tilfelle cirka 210 kroner per år. Det kreves en hel del administrativt arbeid for å følge opp dette strømsertifikatet, og derfor bryr jeg meg ikke om å følge opp dette.

Min leverandør har dessuten ikke lyktes med å få opplegget for å sende produksjonsdata til å fungere. Det skulle i proporsjon til inntekten kreve for mye arbeid for å ordne med en fungerende oppkobling til dem som styrer med erstatning for sertifikatet.

Konklusjon

Ikke invester i solceller om du i første rekke er ute etter en bra avkastning. Invester i solceller i første rekke om du er svært interessert i teknikk og miljø, og kan godta en nedbetalingstid på 20–25 år.

Bestill ikke solceller om leverandøren ikke har besøkt det stedet hvor solceller skal monteres, og vurdert forutsetninger som kan påvirke nedbetalingstiden. Bruk en kontrollør som sjekker at installasjonen er korrekt utført.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) burde sørge for at kravene ved byggesøknaden blir forenklet og samordnes mellom kommunene. Staten, som delfinansierer, burde være pådriver for å etablere en bransjeorganisasjon som sertifiserer bedrifter som monterer og setter i drift solceller. Det blir da enklere for konsumenter å velge seriøse leverandører.

Bovärket eller Konsumentvärket burde få i oppdrag å lage en sjekkliste som viser hva som bør inngå i kontrakten ved kjøp av solceller.

Dette er et debattinnlegg som er publisert i den svenske nettavisen Nyteknik.se. Meningene som kommer fram er skribentens egne. Har du flere tips eller egne erfaringer med å installere solceller og vil dele dem med andre? Send en e-post til nettdesk@tu.no.