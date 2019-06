Solbilen Lightyear One har motor i alle hjul

Tirsdag morgen tidlig ble en elbil med solceller, kalt Lightyear One, lansert som prototype. Det er første gang kjøretøyet vises for offentligheten.

Konseptet med denne elbilen er ganske enkelt: Lag en bil med solceller, og gjør den så energieffektiv som mulig.

Produsenten hevder at den har en rekkevidde på 725 kilometer. Det til tross for det de beskriver som et «relativt lite batteri».

Nøyaktig hva kapasiteten er, oppgir de foreløpig ikke. Men rekkevidden garanteres å være 400 kilometer om vinteren, og opp til 800 kilometer om sommeren.

12 kilometer i timen

Hvor mye energi man får ut av solcellene er selvsagt avhengig av hvor man bor. Solcellene utgjør fem kvadratmeter, og strekker seg fra panseret til baksiden av bilen. Under optimale forhold kan de levere energi til 12 kilometer rekkevidde per time.

Disse dekker fem kvadratmeter. De skal om sommeren gi nok energi til at det ikke er nødvendig å lade bilen i det hele tatt. Men det vil selvsagt avhenge helt av kjøremønster.

For å holde forbruket lavt har skaperne holdt vekten så lav som mulig ved å bruke lettvektsmaterialer. De har gitt bilen en motor i hvert hjul, for å sikre at så lite energi som mulig går tapt i overføringer.

De hevder å ikke ha fulgt konvensjonene under designen av bilen, og at det kun er fysikkens lover som har ledet frem til resultatet.

Solbilen Stella Lux ble utviklet av et lag fra universitetet i Eindhoven, som senere utviklet solbilen Lightyear One. Foto: SolarEHV/CC BY-SA 4.0

Designerne har bakgrunn fra grupper som har deltatt i World Solar Challenge, hvor målet er å kjøre Australia fra nord til sør, over 3000 kilometer med en bil som utelukkende drives av solenergi.

Blant designerne er laget som vant konkurransen i 2013 og 2015, med bilen Stella Lux bygget ved det tekniske universitetet i Eindhoven i Nederland.

Utviklingen av Lightyear One har tatt to år, som må sies å være svært kort tid for en ny bil. Men de hevder å ha solgt over hundre biler til nå.

Millionbil

Bilen kan reserveres i dag, med forventet levering i 2021. Billig blir den ikke, da prisen starter på 149.000 euro. 1,44 millioner kroner.

Den som reserverer må hoste opp minst 4.000 euro (39.000 kroner) for å sikre en blass i køen.

Hvert hjul har sin egen motor. Foto: Lightyear

I en pressemelding sier medgrunnlegger og Lightyear-sjef Lex Hoefsloot at det viktigste målet med bilen er å dekke behov elbiler ikke klarer å oppfylle.

– Forskning har vist at rekkevidde og mangel på lademuligheter fortsatt er de største bekymringene folk har når de vurderer elbil, sier han.

Vi antar at en bil til snaut halvannen million neppe er en løsning folk flest vil tenke er en praktisk måte å unngå lade- og rekkeviddeangst.

Lite er kjent

Inntil videre er få detaljer kjent. Vi vet at bilen har fem seter. Den har Android Auto og Apple Carplay, og den har et 230 volt strømuttak som gjør at du kan bruke den som energikilde.

Batteristørrelse, motoreffekt, luftmotstandskoeffisient og andre tekniske detaljer er ikke avduket.

Solcelleelbil fra Sono Motors. Foto: Sono Motors

Dette er for øvrig ikke den første solcellebilen som er avduket. Tyske Sono Motors har tidligere lansert en liten solcellebil som skal i produksjon i år. Den er heller ikke direkte billig, men sammenlignet med Lightyear One er den nærmest gitt vekk: 25.500 euro skal den kommende solcellebilen koste.

Bilen hetere Sion, og skal ved hjelp av solcellene kunne få inntil 30 kilometer ekstra rekkevidde daglig.