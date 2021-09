Smittefrykt ga Hans Even ideen til en ny portåpner. Nå er den i bruk over hele landet

Han hadde nylig sagt opp den faste jobben for å satse for seg selv da pandemien kom. Planen var å livnære seg ved å tilby blant annet graveoppdrag og utleie av maskiner, men da landet stengte ned, forsvant plutselig oppdragene han hadde sett fram til å kunne vie seg til på heltid.

Dermed fikk tømrer-utdannede Hans Even Dalland mye ledig tid, og god anledning til å bringe og hente sønnen sin i barnehagen. Som de fleste barnehager er den lukket med en port med en fjærbelastet stålstang med kulerundt gripehode. For at ikke de små skal klare å åpne grinda så lett, er den nokså tung å løfte.

Men det som plaget Dalland mest, var tanken på hvor mange som tok på den samme kula hver eneste dag, og hvor tungvint det var blitt å komme seg inn og ut av barnehagen.

– Det var spriting av hender før og etter grinda og enda en runde når du kom inn i garderoben. De fleste har jo med seg en sekk eller to, og kanskje også småsøsken i vogn eller bilsete, og de må man sette fra seg mens man spriter hendene, beskriver Dalland.

Han bestemte seg for at dette måtte det være mulig å gjøre noe med.

Utviklet brakett med spak

Hjemme på kammerset utviklet småbarnsfaren en innretning som gjør at man kan løfte kula ved å skyve ned en spak. Dermed kunne foreldrene åpne barnehagegrinda med albuen og slippe to av tre spritstasjoner.

I mange barnehager er det flere porter med kulelås. Opplagte smittekilder hvis man slurver med håndspriten. Foto: H.E. Dalland

– Jeg fikk lov til å teste ut braketten på barnehagen vår, forteller Dalland.

Han ble nødt til å foreta noen justeringer av vippepunktet for at ikke porten skulle være for lett å åpne for ungene. Braketten er utstyrt med to beslag og en bolt som skrus til på undersiden av portrammen, slik at grindåpneren klemmes på plass. Man slipper å bore hull for å feste den.

– Jeg ville at det skulle være enkelt å montere og eventuelt fjerne braketten hvis det ikke er behov for den lenger, forklarer den mangfoldige oppfinneren, som også har utviklet en håndverker-app.

– Du mener når pandemien er over?

– Nei, det kan være mange grunner til at behovene endres. Men jeg tror ikke behovet for smittevern blir borte selv om koronaviruset blir borte. Særlig ikke i en barnehage, hvor det er mye bakterie- og virussykdommer, og hvor grinda må åpnes og lukkes hele dagen. Mange synes også det er tungt å løfte kula, for eksempel besteforeldre og folk med leddplager, sier Dalland.

6000 barnehager

Han forteller om en barnehage i nærområdet sitt på Stjørdal med cirka hundre barn. Bare foreldrene til barna etterlater seg daglig fire hundre berøringer på porten når de leverer og henter. I tillegg kommer de ansatte og barnehagens ulike leverandører.

Det er heller ikke sjelden at det er flere porter i en barnehage, og disse kulelåsene er blitt standard nær sagt overalt i Norge. I alt er det nesten seks tusen barnehager her i landet, opplyser Dalland, og den kreative trønderen håper å kunne selge mange grindåpnere framover.

Han har allerede solgt 140 av dem til barnehager rundt i landet. Bestillingene begynte å komme etter et oppslag i lokalavisa og på en nettside for private barnehager, forteller han.

– Da hadde jeg gått lenge og lurt på om ideen min var liv laga, eller om jeg var inne i en blindgate, medgir Dalland.

Nå er tvilen borte, og han har sikret seg rettighetene til designet og merkenavnet No Grab. Selve mekanikken har han innsett at det blir for dyrt å beskytte.

Lokal produksjon og distribusjon

Etter å ha gjort det meste selv i starten, har Dalland fått distribusjonsavtale med en lokal leverandør av barnehageutstyr. De tar seg også av returer, noe Dalland er svært fornøyd med å slippe.

– Hele produksjonsapparatet ligger her på Stjørdal, sier han triumferende.

Aluminiumen som brakettene lages av, skjæres ut, knekkes og sveises på et karosseriverksted for lastebiler. Skruer og dekor monteres av en lokal arbeidstreningsbedrift.

Dalland sier at han og distributøren har «følt seg fram» til stykkprisen på 2400 kroner.

– Det gjenstår å se om dette er noe å leve av. Jeg føler i alle fall at jeg har vært med på å bidra til noe positivt i samfunnet, sier stjørdalingen.

Her kan du se hvordan portåpneren hans virker: