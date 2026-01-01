Abonner
Slik vil han bygge «Norge 5.0» 

Nils Klippenberg i Siemens Norge har en fempunktsplan for å bygge fremtidens Norge.

Nils Klippenberg er administrerende direktør i Siemens Norge. I ukens podkast forteller han hva han mener skal gjøre Norge mer konkurransedyktig.
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
1. jan. 2026 - 16:08
Teknisk sett

Teknisk sett

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Siemens Norge er en betydelig virksomhet, som spenner over en rekke nisjer og segmenter – deriblant samferdsel, energi, industri og helse. 

I nyttårsepisoden av vår podkast Teknisk sett snakker vi med toppsjef Nils Klippenberg om hans visjoner for Norge mot 2050 – det han kaller «Norge 5.0».

Fem byggesteiner

Klippenberg kommer blant mye annet inn på de fem byggesteinene han selv har identifisert for å gjøre norsk industri konkurransedyktig. Planen er ambisiøs, ikke minst fordi den også skal gi rom for en betydelig satsing på digitalisering og datasentre. 

Siemens-sjefens fempunktsplan for Norge kan kort oppsummeres slik:

  1. Vi må sikres tilgang til markedene i EU og Storbritannia
  2. Bedrede insentiver for risikokapital
  3. Satsing på forskning, innovasjon og utvikling
  4. Satsing innen/på kunstig intelligens (KI)
  5. Utbygging av fornybar kraft

Vil satse på datasentre

I ukens episode hører du den norske Siemens-sjefen fortelle om hvordan datasentre vil bli en helt nødvendig del av norsk industri og vår digitale utvikling. Han snakker også om prosjektene konsernet er inne i – deriblant såkalte «hyperscalere» – der det er fokus på elektrifisering helt frem til de mange enkeltprosessorene i de enorme datasentrene som nå blir bygget. 

– Det finnes ikke én KI-modell som passer til alt. Vi får et nettverk av modeller og en agent som koordinerer dem. Politikk og utdanning må tilpasse seg dette, forklarer Klippenberg, som også ønsker bedre norsk tilgang til risikokapital og bedret norsk markedstilgang til EU.  

energiIndustriKunstig intelligensPodkastTeknisk sett
