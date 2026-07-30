Skogbranner herjer i Europa, men det er færre storbranner globalt

Eksperter opplyser at årsaken til færre branner i stor grad skyldes at afrikanske og asiatiske land har lært å kontrollere brannene bedre.

– Det virker som et paradoks. Vi snakker om økning i antall branner, mens tallene på verdensbasis har gått ned og ned. Men begge deler er sant, sier brannforsker Mike Flannigan ved Thompson Rivers University i Canada.

Spanias største skogbrann

Spanias over 500 kvadratkilometer store skogbrann er landets største noensinne, mens skogbranner ellers i Europa har ligget på litt under rekorden fra 2025.

I Canada og USA er arealet som har brent denne sommeren minst 25 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene og mer enn dobbelt så stort som for noen tiår siden, viser oversikten i nasjonale registre.

– Brannene er blitt både større og mer intense, og de har økt i hastighet og hyppighet, særlig i USA, Canada og Europa, sier brannforsker Jennifer Balch ved University of Colorado.

– Ekstreme skogbranner er på frammarsj globalt, i ulike deler av verden. Denne utviklingen får oss til å skjelve i buksene, sier Balch.

Også Norge har fått opplevd en ødeleggende storbrann som brøt ut i Krokstadelva i Drammen i sommer. Helikoptre ble satt inn i slukkingen av brannen som spredte seg fra rekkehus. Foto: Thomas Fure

Globale utslipp

Det europeiske klimasenteret Copernicus anslår at skogbrannene i EU i 2026 allerede har sluppet ut 8 millioner tonn CO₂, skriver Euronews.

Likevel fastslår Copernicus at verden gikk inn i juli i år med rekordlave globale utslipp fra aktive branner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gir drivstoffbransjen sanntidskontroll

Det skyldes at brannene i Afrika og Asia er kraftig redusert på grunn av endret jordbrukspraksis, styrket brannforvaltning og endret bosetting, sier seniorforsker Mark Parrington.

Copernicus har hittil beregnet at årets CO₂-utslipp fra branner er de laveste siden satellitter begynte å måle disse utslippene for nesten 25 år siden. Nå ligger de på omtrent halvparten av hva de var på begynnelsen av 2000-tallet.

– Afrikanske land har vært dominerende når det gjelder brannene på verdensbasis, sier brannforsker Park Williams ved UCLA.

– Så når det er en nedadgående trend i Afrika, vil det slå ut på verdensbasis. I Afrika sør for Sahara har brannaktiviteten gått ganske dramatisk ned de siste 25 årene, påpeker han.

Les også: Bane Nor trenger 132 mrd. for å fornye jernbanen: – Det vil ta noen år før vi ser store forbedringer

Savanne-branner

I gjennomsnitt kommer mer enn tre fjerdedeler av de globale utslippene fra skog og gressbranner fra Afrika og Asia, viser statistikk fra Copernicus. Mindre enn en åttendedel kommer fra Nord-Amerika og Europa.

Tradisjonelt brant store gressområder på den afrikanske savannen hvert år, sammenlignet med mer sporadiske skogbranner i andre regioner. Det påvirket tallene på verdensbasis, sier brannforsker John Abatzaglou ved University of California Merced.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for å drive vekst innen karbonfangst og -lagring

Men med mer land brukt til boliger og jordbruk er savannebrannene blitt mer begrenset. Samtidig har myndighetene bygget barrierer for å hindre spredning av gressbranner, forteller han.

I Asia og Amazonas har man også i stor grad brukt brann som metode for å rydde land for jordbruk, ifølge Williams. Demografiske endringer har derfor spilt inn i utviklingen.

Menneskeskapte klimaendringer

Abatzaglou fastslår at de mer ekstremene brannene som har dominert i Nord-Amerika og Europa de siste årene, i stor grad er drevet fram av klimaendringer.

– Klimaendringer fra forbrenning av kull, olje og gass gjør det varmere og tørrere – og skaper ideelle forhold for brann, bekrefter fem ulike eksperter overfor AP.

Når det blir varmere, suger atmosfæren mer fuktighet ut av bakken, noe som gjør den tørrere og lettere antennelig, sier Flannigan.

Klimaendringer forlenger også brannsesongen i Nord-Amerika, og særlig i nordlige skoger der det tidligere bare var noen få dager med fare for brann. Nå er det langt flere, sier han.

Flannigan påpeker at klimaendringene skaper fare for ekstreme branner i nærheten av tett befolkede områder. Og at de dermed også får større konsekvenser for befolkningen når verdifull eiendom brenner ned.

Abatzaglou sier at Nord-Amerika lenge har vært flinke til å slukke branner, men at klimaendringer som gjør brannene mer intense og hyppige, har gjort slukking langt vanskeligere.

Les også: Kraftstopp i nord: Hastemøte på Stortinget: – Kan ikke godta det

El Niño vil forsterke brannene

Brannaktiviteten vil trolig forverres de kommende månedene på grunn av en kraftig El Niño som er under utvikling. Værmønsteret utløser vanligvis farligere branner i tropene, men i mindre grad i USA på grunn av mer nedbør, påpeker eksperter.

Søramerikanske myndigheter forbereder seg allerede for større branner.

– Det mest forutsigbare utfallet av El Niño vil bli mer brann, særlig i tropiske skoger, sier Williams. Det gjelder både i Amazonas-regionen, Sørøst-Asia og det vestlige Stillehavet.

Selv om El Niño betyr mer regn og færre skogbranner i det vestlige USA, kan det også bety mer gressvekst i ørkenområder som på sikt igjen kan føre til fremtidige gressbranner, sier Abatzaglou.

Eksempler på ødeleggende gressbranner skjedde i Los Angeles i 2025 og på Hawaii i 2023.

Uavhengig av El Niño sier forskerne at områder i Nord-Amerika og Europa må planlegge for og tilpasse seg større skogbranner, blant annet gjennom å tynne ut overskudd av trær og gress. Dette kan man gjøre gjennom kontrollerte branner.

– Det er ikke et spørsmål om landskapene våre kommer til å brenne, men et spørsmål om når de kommer til å brenne, sier Balch.

Også Norge

Nestleder Ove Stokkeland i Norsk brannfaglig Landsforbund understreker i en kommentar til NTB at forebyggende tiltak er helt nødvendig også her til lands.

– En viktig aktør her er skogeierne. Det er et spørsmål om skogens mosaikk, altså hva vi dyrker og hvor. Dessuten randsoner mot bebyggelse, sier Stokkeland, som legger til at dette er noe man har begynte å diskutere.

– Og folk må være forsiktige nå om dagen, vi har stor skogbrannfare flere steder i Norge nå, avslutter han.