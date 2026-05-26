Rapport: Fjernvarme kan frigjøre strøm for milliarder – bransjen kritiserer regjeringen

I all stillhet ble to rapporter om potensialet fjernvarme kan ha i den norske energimiksen, lagt ut på høring av Energidepartementet fredag før pinse.

Det er Oslo Economics og Sintef som har utredet mulighetene og effektene av fjernvarme i Norge. Men i Norsk Fjernvarme, som representerer selskapene som leverer slik varme, er de redde for at rapportene vil havne i skuffen.

– Regjeringen har selv bestilt disse rapportene, og det er jeg glad for. Jeg tar det for gitt at det ikke var for å legge dem i en skuff. Kalde fakta er at det er på høy tid å snu nedgangstrenden for fjernvarmebransjen. Det skulle ha skjedd for flere år siden, sier daglig leder Oda Therese Gipling i Norsk Fjernvarme og Overskuddsenergi til NTB.

Klart lønnsomt

Mens fjernvarme i dag bare brukes til 15 prosent av oppvarmingen i Norge, er tilsvarende tall fra Sverige og Danmark på henholdsvis 58 prosent og hele 66 prosent, ifølge Gipling.

I Norge brukes det årlig om lag 50 TWh til oppvarming. Men med de rette virkemidlene kan den norske produksjonen av fjernvarme økes vesentlig og bidra til å avlaste og redusere strømforbruket, spesielt i situasjoner med ekstreme priser og behov for kraftimport, ifølge Norsk Fjernvarme.

Det kan også spare naturinngrep og spille en viktig rolle i en beredskapssituasjon ved å sikre noe forsyning av varme selv om strømmen skulle bli borte.

– I fire av seks analyserte områder er videre utbygging av fjernvarme klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel har fjernvarmesatsingen blitt glemt de siste årene, sier Gipling.

Hafslunds varmeanlegg på Klemetsrud i Oslo. Vannet i Oslos fjernvarmeanlegg varmes fra brenning av søppel, fra kloakken og fra datasentre. Dette sirkuleres til sivile brukere i hele hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Hun sier Norge ennå ikke har en kraftkrise, men en prioriteringskrise, og at det er på tide å prioritere løsningene som allerede finnes.

Harde kår

Fjernvarme lages ved å bruke spillvarme fra kloakk, industri, forbrenning av søppel eller fra andre steder hvor varmen ellers ville ha gått tapt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Produksjon i 2026: Trendene som former europeisk industri

I 2024 ble det produsert 7,6 TWh fjernvarme i Norge. I kraftløftet fra LO og NHO i 2021 ble det anslått at Norge har et potensial til å øke dette med mellom 2 og 4 TWh fram mot 2030.

De aller fleste byer i Norge har et fjernvarmeanlegg, men det er betydelig ledig kapasitet til å hente spillvarme som igjen kan omsettes til å varme boliger og varmtvann som ellers ville blitt temperert med strøm.

De siste årenes tiltak for å dempe prisene på elektrisitet, som strømstøtte og norgespris, har gjort det vanskelig å gjøre fjernvarmevirksomheten lønnsom.

– I en tid hvor vi trenger mer kraft, har politikerne prestert å bygge ned lønnsomheten hos den energibæreren som tar ned kraftbruken og styrker nettkapasiteten, sier Gipling.

Les også: Revidert budsjett: Strømstøtten økes med 10 mrd.

NTB har spurt Energidepartementet om en kommentar til saken.

Kraftprodusentene vil tape

– Fra 2021 har lønnsomheten for bransjen gått markant ned. Det har vi prøvd å formidle til både storting og regjering i flere år. Likevel har politikerne fortsatt å vanskjøtte en del av energisystemet, som vi ikke klarer oss uten, skriver Norsk Fjernvarme.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for å drive vekst innen karbonfangst og -lagring

Også rapporten regjeringen har bestilt slår fast at fjernvarme kan gi gevinst for både forbrukere, selskapene selv og bidra til lavere systemkostnader i kraftsystemet. Den er nå sendt på høring med svarfrist til 12. juni

Men en gruppe aktører i energibransjen vil tape på en slik utbygging, heter det:

– Dette vil imidlertid innebære et inntektstap for kraftprodusentene og deres eiere i form av stat og kommuner, står det i rapporten.