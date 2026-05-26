Rapport: Fjernvarme kan frigjøre strøm for milliarder – bransjen kritiserer regjeringen

I all stillhet ble to rapporter om potensialet fjernvarme kan ha i den norske energimiksen, lagt ut på høring av Energidepartementet fredag før pinse.
Det er Oslo Economics og Sintef som har utredet mulighetene og effektene av fjernvarme i Norge. Men i Norsk Fjernvarme, som representerer selskapene som leverer slik varme, er de redde for at rapportene vil havne i skuffen.
– Regjeringen har selv bestilt disse rapportene, og det er jeg glad for. Jeg tar det for gitt at det ikke var for å legge dem i en skuff. Kalde fakta er at det er på høy tid å snu nedgangstrenden for fjernvarmebransjen. Det skulle ha skjedd for flere år siden, sier daglig leder Oda Therese Gipling i Norsk Fjernvarme og Overskuddsenergi til NTB.
Klart lønnsomt
Mens fjernvarme i dag bare brukes til 15 prosent av oppvarmingen i Norge, er tilsvarende tall fra Sverige og Danmark på henholdsvis 58 prosent og hele 66 prosent, ifølge Gipling.
I Norge brukes det årlig om lag 50 TWh til oppvarming. Men med de rette virkemidlene kan den norske produksjonen av fjernvarme økes vesentlig og bidra til å avlaste og redusere strømforbruket, spesielt i situasjoner med ekstreme priser og behov for kraftimport, ifølge Norsk Fjernvarme.
Det kan også spare naturinngrep og spille en viktig rolle i en beredskapssituasjon ved å sikre noe forsyning av varme selv om strømmen skulle bli borte.
– I fire av seks analyserte områder er videre utbygging av fjernvarme klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel har fjernvarmesatsingen blitt glemt de siste årene, sier Gipling.
Hun sier Norge ennå ikke har en kraftkrise, men en prioriteringskrise, og at det er på tide å prioritere løsningene som allerede finnes.
Harde kår
Fjernvarme lages ved å bruke spillvarme fra kloakk, industri, forbrenning av søppel eller fra andre steder hvor varmen ellers ville ha gått tapt.
I 2024 ble det produsert 7,6 TWh fjernvarme i Norge. I kraftløftet fra LO og NHO i 2021 ble det anslått at Norge har et potensial til å øke dette med mellom 2 og 4 TWh fram mot 2030.
De aller fleste byer i Norge har et fjernvarmeanlegg, men det er betydelig ledig kapasitet til å hente spillvarme som igjen kan omsettes til å varme boliger og varmtvann som ellers ville blitt temperert med strøm.
De siste årenes tiltak for å dempe prisene på elektrisitet, som strømstøtte og norgespris, har gjort det vanskelig å gjøre fjernvarmevirksomheten lønnsom.
– I en tid hvor vi trenger mer kraft, har politikerne prestert å bygge ned lønnsomheten hos den energibæreren som tar ned kraftbruken og styrker nettkapasiteten, sier Gipling.
NTB har spurt Energidepartementet om en kommentar til saken.
Kraftprodusentene vil tape
– Fra 2021 har lønnsomheten for bransjen gått markant ned. Det har vi prøvd å formidle til både storting og regjering i flere år. Likevel har politikerne fortsatt å vanskjøtte en del av energisystemet, som vi ikke klarer oss uten, skriver Norsk Fjernvarme.
Også rapporten regjeringen har bestilt slår fast at fjernvarme kan gi gevinst for både forbrukere, selskapene selv og bidra til lavere systemkostnader i kraftsystemet. Den er nå sendt på høring med svarfrist til 12. juni
Men en gruppe aktører i energibransjen vil tape på en slik utbygging, heter det:
– Dette vil imidlertid innebære et inntektstap for kraftprodusentene og deres eiere i form av stat og kommuner, står det i rapporten.
