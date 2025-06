Skjøt blink med elektroniske målskiver

Ideen om å bytte ut menneskelige markører med elektronikk er slett ikke ny. Allerede på landsskytterstevnet i Bodø i 2001 skjedde det, med løsninger fra selskapet som den gang het Kongsberg Mikroelektronikk.

Selskapet endret etter hvert navn til Kongsberg Target Systems (KTS). Etter oppkjøp i 2023 heter det W5 Training og inngår i porteføljen til det svenske W5-konsernet.

Tilbake i Kongsberg

Landsskytterstevnet ble sist arrangert i Kongsberg i 1946. Nå er det gedigne arrangementet endelig på vei «hjem» til Sølvbyen, nærmere bestemt på Heistadmoen ti kilometer sør for sentrum.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Vi har redusert antallet IT-systemer fra 14 til 5

Arrangementet varer fra 1. til 8. august i år. Dermed får de lokale gründerne fra tidligere KTS endelig muligheten til å levere kortreiste elektroniske målskiver og tilliggende systemer til sin årlige favoritthappening.

– Nå kan bestemor sitte hjemme og se hva barnebarnet skyter i skogen, forteller de.

Ideen til konseptet kom fra en kommende ingeniør fra Kongsberg som i sin tid leste om akustiske skiver i TU og tenkte at «Jo da, dette kan vi lage». Etter hvert ble det hovedoppgave med lån av utstyr blant annet fra Kongsberg-Gruppen. Bedriften ble startet allerede i 1994. Og gjennom historien har det blitt målt til sammen en halv milliard skudd på de elektroniske målskivene fra virksomheten.

– I dag består vår løsning av langt mer enn elektroniske målskiver. Vi er for eksempel tett integrert i påmeldingssystemet, slik at vi har total oversikt over skytterne i konkurransene, forteller gründer og utviklingsingeniør Bjarte Myran i W5 Training, som legger vekt på at lidenskap for elektronikk og programvare ligger til grunn for suksessen.

– Vi har revolusjonert sporten, må de rett og slett konkludere med.

I 30 land

Markedet for løsningene er internasjonalt. Blant annet har amerikanske The Civilian Markmanship Program (CMP) hundrevis av målskiver i drift. Totalt har løsningene blitt levert til 30 nasjoner og omsatt for mer enn 750 millioner kroner.

Imponerende, rett og slett, for en nisje som neppe ville hatt livets rett om ikke kvaliteten på produktene overlevde kontinuerlige fysiske angrep.