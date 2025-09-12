Norsk suksess i Formel 1

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Denne uken snakker vi med Thomas Lind, som er Chief Product Officer i teknologiselskapet Appear.

Selskapet er noe så sjeldent som en sentral teknologileverandør til den internasjonale TV-industrien. Noe som må ansees som svært uvanlig for norske selskaper.

Styrer live-sport

Appears suksess er tuftet på svært avanserte bokser som styrer strømmer fra et stort antall kameraer videre til studio, der strømmer fra titalls kameraer blir sortert, prioritert og redigert før videresending hjem til seere verden over.

Thomas Lind i Appear har mye å holde styr på. Foto: Jan M. Moberg

Appears bokser effektiviserer rett og slett direkte TV-overføringer fra Formel 1 og andre store sportsarrangementer. Deriblant OL, Premier League og et stort antall andre internasjonale topparrangementer.

Det går fort i Formel 1

En av de store utfordringene ved overføring fra arrangementer som Formel 1, er det store antallet kameraer involvert. I tillegg til alle kameraene rundt banen er også bilene utstyrt med kameraer.

Utviklingen er kontinuerlig. Her den nye «X-boksen» fra Appear som snart er på markedet. Foto: Jan M. Moberg

Hastigheten til bilene gjør også at selv små forsinkelser kan straffe seg. Det er derfor svært viktig at kamerastrømmene blir overført med minimal forsinkelse til studio.

– Sport blir en stadig viktigere del av live-produksjon. Disse produksjonene har blitt mer og mer avanserte. Det er en evig teknologitrend: Hva er mulig å få til teknisk, sier Lind.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vår infrastruktur er truet. Attack 2025 er stedet for å lære om utfordringene

Hva angår Formel 1, var geografi og kostnader en betydelig utfordring:

– Formel 1 foregår over hele verden. Den tradisjonelle måten å løse det på, var å sende en stor buss med mange operatører til arrangementet. Det er kostbart og komplisert. Nå sendes heller alle strømmene til et sentralt studio utenfor London.

En norsk suksess

I denne episoden får du innblikk i Appears suksess, der eksport utgjorde 95 prosent av fjorårets omsetning på drøyt 600 svært lønnsomme millioner kroner.

Linds oppsummering av strategi og suksess er å tenke hybrid:

– La hardware gjøre det den er best på i felten, og flytt restinnholdet til fleksibel software.