Skattelisten: Dette tjente ledelsen i Nito og Tekna i 2018

I dag ble skattelistene for 2018 tilgjengelig for offentligheten. Privatpersoner kan søke i tallene via skatteetaten.no. Vi har hentet ut inntekt og formue til medlemmene i hovedstyret til Norges to største fagforeninger for ingeniører og teknologer, Tekna og Nito.

Fagforeningenes hovedoppgave er å sørge for at medlemmene har en rettferdig arbeidshverdag. De sørger blant annet for rettigheter som involverer lønn og arbeidstid, i tillegg tilbyr de juridisk bistand og en rekke andre medlemsfordeler.

Tekna har 81.000 medlemmer, som alle har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Hovedstyret har det politiske ansvaret for foreningens virksomhet, som betyr at de skal være medlemmenes offentlige stemme i møte med landets statsmakter.

Skattelistene Skattelistene inneholder opplysninger om nettoinntekt og nettoformue til personer som har fått skatteoppgjør.

Om nettoinntekt benyttes også alminnelig inntekt før berettiget fradrag (for eksempel avskrivninger fra verditap på eiendomsinvesteringer, aksjetap, renter på lån med mer).

Nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt fordeler som etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44).

På bakgrunn av dette kan oppgitt inntekt og formue gi et uriktig bilde av en persons økonomi.

Kilde: Skatteetaten.no

Nito har over 90.000 medlemmer, 12.000 av dem er studenter. Alle som har bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanning med minimum 60 studiepoeng i teknologiske fag, kan bli medlem. Nitos hovedstyre er i likhet med Teknas hovedstyre, organisasjonens øverste politiske organ og de skriver på sine nettsider skriver deres oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i utdanning, samfunnspolitikk, lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke et nøyaktig bilde

Vi velger å publisere skattelistene fordi i et tillitsbasert demokrati som Norge er, så er det viktig med åpenhet og innsyn.

Skattelistene gir ikke et nøyaktig bilde av den totale økonomien til en person. De viser ikke lønn eller hvilke fradrag som vedkommende har hatt. For eksempel vil en person med høy gjeld ha store rentefradrag, og dermed lav oppgitt inntekt. Grunnprinsippet for all skattelegging er at utgifter til inntektservervelse kan trekkes fra, og det kan gi utslag i at nettoinntekten er lavere enn hva personen tjener, den kan stå lik null.

Se tall for skatt, inntekt og formue her

Teknas hovedstyre

Nitos hovedstyre

For ordens skyld: Tekna og Nito er eiere av Teknisk Ukeblad Media.