Skal gjøre trafikken digital

Vi er på messen og konferansen ITS World i Hamburg for å finne ut mer hva som vil skjer i trafikk og langs veiene i årene som kommer. ITS står for Intelligent Traffic Systems, et fagfelt som befatter seg med alt som kan gjøre all slags transport mer smart, sikker og bærekraftig. Det er et langt lerret å bleke, men ITS Norway og liknende organisasjoner over hele verden jobber for det. Da er det viktig å ha et internasjonalt samarbeid for at ikke alle land skal finne opp sitt eget krutt.

I dag snakker vi med daglig leder i den norske organisasjonen Trond Hovland om hvordan myndigheter, industri og helt ned til den enkelte reisende kan jobbe sammen for å gjøre systemet bedre.

Norge er i førersetet

Alle har ulike roller, men de konvergerer mot de samme målene som alle tjener på. Myndigheter vil effektivisere og utnytte veiene bedre, og de vil at klimautslipp og forurensing går ned. Industrien vil bygge systemer de kan selge og det som selger best er systemer som effektiviserer både næringslivet og trafikanter. De reisende på sin side vil ha de mest effektive og rimelige måtene å komme seg fra A til B på.

På noen områder er Norge i førersetet. Selskaper som Ruter og Kolumbus er gjenstand for internasjonal oppmerksomhet. Det er også Entur som koordinerer trafikkinformasjonen Norge og sørger for sømløshet i tilbudene som aktørene utarbeider.

