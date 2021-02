Skal erobre batterianoden med nano-silisium

Bruken av silisium vil bli stadig viktigere som anodemateriale i fremtidens litium-ion-batterier. Litium i silisium tar faktisk mindre plass enn ren litium. Ikke rart at verdens batteriprodusenter leter etter materialer og teknologi som kan øke innholdet av grunnstoffet. Det vil redusere volumet til anoden og gi oss lettere batterier. Eller batterier med større kapasitet.

Selv om anoden bare utgjør 1/3 av battericellens totalvekt, så kan ett kilo silisium erstatte ti kilo grafitt.

Norske Cenate har lange røtter i norsk silisiumkompetanse. De er i ferd med å bygge sitt første produksjonsanlegg. Der skal de fremstille et materiale basert på ekstremt små nanopartikler av silisium, tilsatt andre atomer som skal bedre egenskapene som anodemateriale. Partiklene er så små at bare et gram har en overflate på 50 kvadratmeter.

I dag snakker vi med sjefen for Cenate, Erik Sauar, om den kommende anode-revolusjonen.

