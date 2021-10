Sjøtransport slår tilbake

Beate Kvamstad-Lervold er spesialrådgiver i Sintef Ocean og er tidligere forskningssjef i Marintek. Hun brenner for autonome skip og det hun og kolleger kaller Shipping 4.0. Det er verktøy og teknologivisjoner som trengs for å få ned klimautslippene fra sjøtransporten som står for står for 90 prosent av all frakt av gods på verdensbasis og 80 prosent her i landet.

De store megatrendene, at vi trenger mer mat og mer energi, bare øker behovet for transport. Derfor må vi ha smartere logistikk som klarer seg med færre mennesker. Mangelen på sjøfolk er allerede stor.

Vind kan komme tilbake

Kvamstad-Lervold tror vind kan komme tilbake og gjøre skipsfarten mer energiøkonomisk. Bytte til et helt nytt drivstoff som hydrogen eller ammoniakk er ikke så enkelt som mange tror. Det krever utbygging av en helt ny verdikjede over hele verden.

Fremtidens skip trenger nye skrogformer. Slankere, med mindre motstand og med høy grad av digitalisering for å redusere og optimalisere ressursbruken. Da kan skipstransport bli enda mer ressurseffektiv.

