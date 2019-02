Sjekk DNTs nye designhytte

Siden juli har turgåere i Hammerfest kunnet trekke inn og spise matpakka si i en eggformet designhytte i tre på Storfjellet i Hammerfest. Til sommeren får turfolket enda en slik hytte å søke ly i. Den skal ligge øverst i en skrent på fjellet Tyven, som ligger på andre siden av byen.

Bak prosjektet står 50 medlemmer av DNTs turlag i Hammerfest, som de siste to årene har brukt 1700 dugnadstimer for å få opp hytta på Storfjellet. Hyttene består av laminert tre, et lag med papp og 77 deler med paneler som er kneppet sammen i et puslespill, forteller Gudrun Rollefsen, som er prosjektleder i Hammerfest og Omegn Turlag.

Skummelt terreng

Planen er at grunnarbeidene med hytte nummer to skal starte etter at snøen har forsvunnet, og at monteringen skal skje i løpet av sommeren, forteller Rollefsen.

Men denne gangen er det ikke de glade amatørsnekkerne fra turlaget som skal sette sammen brikkene.

– Hytta på Tyven ligger for utsatt til i en bratt skråning. Vi tør ikke å gjøre annet enn å overlate jobben til erfarne snekkere, sier hun.

På Storfjellet i Hammerfest har DNTs turlag brukt over 1000 dugnadstimer på å montere en dagsturhytte for turgåere som trenger ly for vær og vind. Foto: DNT Hammerfest

Budsjettet for de to hyttene er på nesten 2,2 millioner kroner, og dekkes av tilskudd fra kommunen og sponsormidler fra en rekke aktører i det lokale næringslivet. Kommunen har bidratt med 300.000 kroner, forteller Rollefsen.

– I tillegg har vi fått «dugnadspriser» på materialene, altså en god rabatt fra leverandørene, sier hun.

Bommet med vinduet

Det er Spinn Arkitekter og ingeniører fra det britiske selskapet Format Engineers som har designet og utformet hyttene.

Designidéen bak turhyttene er inspirert av naturen i Hammerfest. Den runde formen på hyttene bestemte de ut fra en 3D-laserskanning av terrenget. Det er laget kutt for dører og vinduer basert på vindretning, utsikt og tilgjengelighet, skriver arkitektkontoret i beskrivelsen av prosjektet.

Trematerialet vil over tid få en sølvgrå patina. Foto: Tor Even Mathisen

– Turhyttene på Storefjell og Tyven passer inn i terrenget som en stor stein med en avrundet og værbitt utvendig form, opplyser de.

TU bygg spør prosjektleder Rollefsen om hvordan designet har fungert.

– Helt greit, ikke noe problematikk med snø. Men vi har bommet på vinduet, sier hun.

Storfjellet er nemlig et værhardt sted, med kraftig vind som har småstein i lufta, og derfor ble det montert inn et stort og tungt vindu som skulle gi panoramautsikt, beskriver hun.

– Vi tenkte ikke på at det ville bli et problem med varmen på innsiden og kulden på utsiden av vinduet. Det betyr mye dugg og ising, som blokkerer den nydelige utsikten over havet, sier hun oppgitt, men forteller at det skal fikses på til sommeren.

Veggene på innsiden av hytta er bygget med massivtre. Foto: Tor Even Mathisen

Modifisert bartreverk

Trematerialet i hyttene er fremstilt av det norske selskapet Kebony, som har utviklet en teknologi som modifiserer ubehandlet bartreverk, blant annet furu. Selskapet skriver i en pressemelding at teknologien deres gjør treet like motstandsdyktig som tropisk treverk.

Prosjekt «Dagsturhytter» Oppdragsgiver: Hammerfest og Omegn Turlag Sted: Storefjellet og Tyven i Hammerfest Ferdigstillelse: 2018 (Tyven) og 2019 (Storefjellet) Areal: 15 m2 Design: Spinn Arkitekter i samarbeid med engelske Format Engineers Kostnad: 2,2 millioner kroner Miljø og energi: Innovativ bruk av massivtrekonstruksjon Kilde: Spinn Arkitekter og DNT

For å gi bartreverket samme egenskaper som løvtreverk, brukes en væske basert på furfurylalkohol, som er et organisk og giftfritt biprodukt fra landbruket.

Det væskebehandlede treet varmebehandles, og på den måten blir furfurylalkoholen permanent låst inn i treets cellevegger.

– Det gir sterkt forbedret holdbarhet og dimensjonsstabilitet, og gjør treverket sterkere og mer motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning og tøffe værforhold – helt uten kostbar og miljøskadelig etterbehandling, lover selskapet.