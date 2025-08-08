Abonner
Johan Castberg-feltet offisielt åpnet

Oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet er nå offisielt åpnet. Feltet startet opp produksjonen i mars. 

NTB
8. aug. 2025 - 13:05

Energiminister Terje Aasland (Ap) deltok fredag på den offisielle åpningen av det som er Norges nordligste oljefelt. Det ligger 240 kilometer nord for Hammerfest.

– Regjeringen vil utvikle petroleumssektoren vår. Da er Barentshavet viktig. Med Castberg i produksjon har Barentshavet nå både vårt nest største produserende oljefelt, vårt nest største og gassfelt og det største funnet som vurderes for utbygging, sier Aasland i en pressemelding.

Forventede utvinnbare volumer fra Castbergfeltet er 450–600 millioner fat olje med en forventet produksjonsperiode på 30 år. Rettighetshaverne er operatøren Equinor (46,3 prosent), Vår Energi (30 prosent) og Petoro (23,7 prosent).

Feltet sender nå av gårde to tanklaster i uka – hver med en verdi på rundt en halv milliard kroner.

energiJohan castberg
