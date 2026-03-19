Senterpartiet vil øke kriselagrene for drivstoff

Senterpartiet vil øke lagrene – og produksjonen.

– Uten drivstoff stopper Norge raskt opp i en krise eller krig, det er bakgrunnen for at vi mener det er nødvendig med beredskapslagring av drivstoff, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NTB.

Han viser til en rapport Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for to uker siden overleverte til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) – om sårbarheten i Norges forsyningssikkerhet.

– Krig og krise i Norge og våre nærområder kan gi alvorlige brudd i forsyningen av mat og drivstoff, konkluderte analysen.

FFI påpekte at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Samtidig har vi bare ett raffineri.

– I krig kan gapet mellom tilgjengelige fredstidsvolumer og krigsbehov bli stort, skrev de.

Vurderer økt produksjon

Ett av tiltakene FFI foreslår er beredskapslagre, og det er det Senterpartiet nå tar videre i et forslag til Stortinget torsdag. De ber også regjeringen om å vurdere tiltak for å sikre produksjon av diesel, og komme tilbake til Stortinget med dette senest til høsten.

– Vi tar rapporten på alvor og fremmer derfor forslag både om å ha mer lagring av drivstoff i Norge og å vurdere økt produksjon av drivstoff i Norge, sier Pollestad.

Han vil at Norge skal legge seg på samme nivå som nabolandene, altså 90 dagers lagring.

I forslaget påpeker Senterpartiet at Norge har god kapasitet for produksjon av vanlig bensin:

– Det fremstår derfor som mer presserende med krav om beredskapslagring av diesel og flybensin, som vi i stor grad importerer.

Oljeraffineriet på Mongstad er nå det eneste i landet. Senterpartiet ber regjeringen vurdere økt produksjon av diesel og flydrivstoff i Norge. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Uakseptabelt

Pollestad mener at det er uakseptabelt at Norge har mindre beredskapslagring enn Sverige og Finland.

– Vi må forholde oss til en farligere verden og styrke beredskapen på flere områder, sier han.

– Vi har stor tro på at forslaget vil få flertall på Stortinget. Det er generelt stor politisk støtte til å satse på beredskap.

– Noen som ikke har løftet pekefingeren

I forrige uke sa sjefanalytiker på råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, til Dagens Næringsliv at han synes det er overraskende at kravet om beredskapslagre i Norge ikke har blitt økt etter angrepet på Ukraina i 2022.

– Her er det noen som ikke har løftet pekefingeren, som burde ha gjort det.

– Det virker rimelig merkelig å ha 20 dagers lager når du ikke har raffinerikapasitet, sa Schieldrop.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet svarte til avisen at regjeringen deler bekymringen for økt sårbarhet for drivstofforsyningen.

– Dette er bakgrunnen for at vi bestilte rapporten fra FFI. Per nå er lagerbeholdningen i tråd med lovkravet, men rapporten tydeliggjør behovet for økt beredskapslagring på blant annet drivstoff, en beskjed regjeringen tar på alvor, sier Syrstad.

– Vi jobber nå med oppfølgingen av tiltakene i rapporten, men det er for tidlig å komme med detaljer, sa hun.