I dag kuttes drivstoffavgiftene: – Vet ikke hva som vil skje

– Jeg tror pumpeprisene faller tilsvarende avgiftsreduksjonen i begynnelsen, før de igjen går sakte oppover, sier forskningsleder Alexander Schjøll ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo til NTB.

Årsaken til at prisene presses opp er at tilgangen på drivstoff over hele verden blir dårligere med Donald Trumps tollregime og krigen i Iran.

– Det er kostnader bensinstasjonskjedene må få tilbake. De har en økt kostnad fordi verdien har økt, og det må også kompenseres for, sier Schjøll.

– Vi vet ikke egentlig hva som vil skje, ettersom vi ikke har erfaring med å kutte avgifter på denne måten, legger han til.

– Skal komme kundene til gode

Circle K opplyser til NTB at de vil sette ned prisen tilsvarende avgiftskuttet, som er 2,85 kroner per liter for diesel og 4,41 kroner for bensin, når endringen trer i kraft onsdag.

– Avgiftskuttet skal komme våre kunder til gode krone for krone, sier leder Kjetil Foyn for kommunikasjon og bærekraft.

Av konkurransemessige hensyn vil han ikke kommentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for prisene på hver enkelt stasjon.

– Vi kan heller ikke si hva vi tror om fremtidige priser, sier Foyn, som bekrefter at endringer henger sammen med internasjonale innkjøpspriser.

Under 20 kroner per liter

Tirsdag var Norges billigste diesel til salgs for 21,15 kroner per liter, mens den billigste bensinen kostet 19,99 kroner, ifølge en oversikt Nettavisen har fått fra Drivstoffappen.

Hvis avgiftskuttet som innføres onsdag kommer kundene til gode, kan det bety diesel til 18,30 kroner og bensin til 15,58 kroner per liter.

Avgiften på bensin er høyere enn på diesel, noe som betyr at prisforskjellen på bensin og diesel vil øke som følge av avgiftskuttet.

Regjeringen ble overstyrt

Reduksjonen i avgiftene kommer etter at Senterpartiet, sammen med Høyre, Frp og KrF, sikret flertall for midlertidig lavere bensin- og dieselpriser, og dermed overstyrte Arbeiderpartiet-regjeringen.

Finansminister Jens Stoltenberg har advart mot kuttene og pekte i forrige uke på at forslaget ikke er finansiert i statsbudsjettet og vil øke oljepengebruken.

– Vi går nå ut fra at bensinstasjonene følger opp dette ved at dette er avgiftsreduksjoner som faktisk kommer forbrukerne til gode, sa han til pressen mandag morgen.

Endringene er midlertidige og gjelder til 1. september.