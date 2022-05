SelfieSat sendes opp – få selfie fra rommet

Orbit NTNUs første satellitt, SelfieSat, skal etter planen sendes opp i verdensrommet onsdag 25. mai klokka 20.27. Satellitten er med SpaceXs rakett Falcon 9.

SelfieSat vil ta verdens første selfie fra en satellitt i verdensrommet. Den eksterne LCD-skjermen viser bilder sendt inn av publikum. Et kamera montert på en utfoldbar selfiestick tar bilde av skjermen med jorden i bakgrunnen.

– Med oppskytningen av SelfieSat vil Orbit NTNU ha greid det mange har påstått er umulig, sier Ulrik Falk-Petersen, CEO ved Orbit NTNU.

Studenter står bak SelfieSat

Orbit NTNU er en frivillig studentorganisasjon som utdanner morgendagens rom-ingeniører. De bygger satellitter med egenutviklede delsystemer.

SelfieSat er utviklet og konstruert av frivillige studenter ved organisasjonen Orbit NTNU siden 2018.

SelfieSat skal sendes opp med SpaceX. Den er laget av studenter og kan gi deg en selfien du aldri regnet med å få tatt. Foto: Orbit NTNU

– En håndfull studenter har på fritiden sin, bare av egen vilje, greid å utvikle, bygge og sende en satellitt til verdensrommet. Vi får nå gleden av å vise til hele Norge at du ikke må være et supermenneske eller astronaut for å kunne ta del i det norske romeventyret. Bare med engasjement, samhold og driv kan du skape det beste tekniske studentmiljøet i Norge. Med den første operasjonelle norske studentsatellitten i bane håper vi å inspirere så mange som mulig til å ta del i den fantastiske tiden vi har foran oss innen norsk romfart, sier Falk-Petersen.

Dette er organisasjonens første satellitt som skal ut i verdensrommet. Dette markerer at frivillige studenter kan jobbe med romfart ved siden av studiet sitt, bare ved hjelp og støtte fra bedrifter og universitetet.

Oppskytingen onsdag er det siste store steget før Orbit NTNU kan operere og snakke med sin første satellitt. Dette baner vei for en fremtid hvor flere studenter i Norge kan jobbe med romteknologi.

En god del fra teamet skal det neste døgnet reise over til Florida for å se på oppskytingen. To av dem er også personlig invitert til SpaceXs eget VIP-gjesteevent for kunder.

Hva er SelfieSat?

Målet med prosjektet er å inspirere og bringe verdensrommet litt nærmere, og vise hvor tilgjengelig verdensrommet har blitt for folk flest.

Den endelige banen til SelfieSat vil være en lav jordbane i området 530-558 km. Etter å ha blitt skutt ut i verdensrommet, blir SelfieSat flyttet til riktig bane av en Momentus Vigoride. Vigorider er romfartøy som frakter satellitter og nyttelaster mellom baner i verdensrommet.

Etter at SelfieSat er i bane, vil den ta i bruk NTNU-studentenes egen bakkestasjon, et radiotårn ved kontoret på NTNU i Trondheim. Herfra vil studentene sende og motta space-selfies, statusoppdateringer og sensordata med jevne mellomrom.

Et spesialtrent operasjonsteam vil håndtere alle kommandoer og oppgaver til satellitten. I mars i år leverte vi SelfieSat til Momentus for integrering i San Jose, California.

150 studenter og mange andre bidro

– Vi skyter nå opp vår første satellitt med SpaceX denne sommeren. Til vinteren blir vår andre satellitt den første satellitten i verdenshistorien som skytes opp fra europeisk jord, sier en stolt Falk-Petersen.

– Oppskytingen av SelfieSat blir den største milepælen for Orbit NTNU så langt. Etter 4 lange år føles det helt utrolig ut å skulle stå å faktisk se på at satellitten vår blir skutt opp i verdensrommet ved hjelp av SpaceX. Det har vært en ære å få jobbe med så dyktige mennesker som har gitt alt for at prosjektene våre skal komme i mål, sier Eivind Eikli Heggset, tidligere CEO for Orbit NTNU.

– For fire år siden var alt dette bare en fjern drøm. Nå launcher vi faktisk satellitten vår til verdensrommet. Det er så mange som har hjulpet oss på veien for å komme hit vi er i dag. Dette hadde ikke vært mulig uten mentorer, sponsorer, professorer og samarbeidspartnere, sier Andreas Westre, prosjektleder for SelfieSat og Deputy CEO for Orbit NTNU.

Over 150 studenter har bidratt til å realisere dette prosjektet.

Denne artikkelen ble først publisert på Gemini.no