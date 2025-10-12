Seks konkrete grep for grønn omstilling av Norge

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Med riktige rammebetingelser kan små og mellomstore bedrifter (SMB) bli de største driverne i det grønne skiftet.

Mindre bedrifter er selve ryggraden i norsk økonomi, men blir ofte oversett i debatten om grønn omstilling.

Hele 99 prosent av norske bedrifter har under 100 ansatte. De skaper arbeidsplasser, verdier og bidrar til robuste lokalsamfunn og sterke fellesskap. SMB-er kan bevege seg raskere, ta i bruk ny teknologi og drive frem de løsningene vi trenger, men vi må tilrettelegge for det.

Sparebank 1s nasjonale bærekraftsbarometer viser at halvparten av bedriftene mener bærekraft er strategisk viktig, men bare én av fem har klimaregnskap. Gapet handler ikke om vilje, men om ressurser. SMB har ikke bærekraftsavdelinger, de har begrenset kapital, og de opplever regelverket som tungt og uoversiktlig.

Samtidig har de en styrke de store ofte mangler: korte beslutningslinjer og evne til å snu seg svært raskt. Når politikken treffer riktig, kan de små bli store i omstillingen av Norge.

Vi foreslår seks grep som trengs for å styrke SMB-enes rolle i omstillingen av Norge.

1. Gratis tilgang til digitale verktøy og KI

Teknologi er i dag like grunnleggende som vei, strøm og bredbånd. Hvis små bedrifter får gratis tilgang til moderne digitale verktøy, inkludert kunstig intelligens, fjernes en av de største barrierene for innovasjon: kostnaden.

Når det ikke koster å teste nye løsninger, øker viljen til å eksperimentere. Små aktører kan da effektivisere driften, redusere utslipp og utvikle nye grønne forretningsmodeller. Sverige har vist hvordan dette kan gjøres i stor skala, og Norge bør følge etter. Gjennom Swedish AI Reform Foundation og Sana Labs har 2,3 millioner svensker, inkludert næringsliv, offentlig sektor, studenter og forskere. fått gratis tilgang til avanserte KI-verktøy.

2. Forenkle rapporteringskravene

I dag opplever mange SMB-er at rapportering knyttet til klima, miljø og regelverk tar mer tid enn selve omstillingen.

Når små bedrifter må bruke uforholdsmessig mye kapasitet på å levere skjemaer, går det på bekostning av innovasjon og utvikling. Vi trenger enklere og mer digitale rapporteringsløsninger som gir bedriftene oversikt uten unødvendig mye byråkrati.

3. Avlaste risiko

For en liten bedrift kan investering i grønn teknologi være et stort sprang. Investeringer innebærer risiko, og mange nøler.

Her kan staten spille en avgjørende rolle ved å bruke investeringsfradrag, garantier og målrettede støtteordninger. Når risikoen deles, tør flere små aktører å satse, og vi får fart på omstillingen.

4. Bygge kompetanse

Ny teknologi krever ny kunnskap. Mange SMB-er mangler ressurser til å sende ansatte på lange kurs eller hente inn dyr ekstern rådgivning.

Derfor må vi tilby lavterskel kompetansebygging: korte digitale kurs, veiledningstjenester og rådgivning som er tilpasset små bedrifters virkelighet.

Med riktig kompetanse kan bedriftene bruke teknologien på en måte som både kutter utslipp og styrker lønnsomheten.

5. Offtenlige innkjøp

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 700 milliarder kroner årlig. Når staten, kommuner og fylker stiller tydelige miljøkrav i anbud, skapes et marked som trekker hele næringslivet i grønn retning. For små bedrifter kan slike innkjøp bli inngangsbilletten til å vokse med grønne løsninger.

6. Gjenbruk og resirkulering

Mange småbedrifter ønsker å bidra til en mer sirkulær økonomi ved å bruke resirkulerte råvarer eller handle brukt. Men insentivene er for svake.

Med bedre støtteordninger og tydeligere krav kan vi gjøre det mer lønnsomt å velge sirkulære løsninger. Dette vil ikke bare redusere utslipp, men også åpne nye markeder for små og innovative bedrifter.

Små bedrifter, store resultater: Den grønne omstillingen vil ikke lykkes hvis vi bare bygger på skuldrene av de største virksomhetene. Den må også skje i verkstedhallen på Tynset, i håndverksbedriften på Karmøy og i den lille IT-startupen på Svalbard.

Små og mellomstore bedrifter er ikke små i betydning. De er avgjørende for å kutte utslipp og styrke konkurransekraften. Med riktige rammebetingelser og fri tilgang til digitale verktøy kan de levere, til beste for både klimaet og norsk økonomi.