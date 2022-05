Seks av ti vurderer jobbytte om de ikke får fleksibilitet

Ni av ti arbeidstakere ønsket en fleksibel arbeidsløsning etter pandemien. Nå svarer over seks av ti (63 prosent) at de er forberedt på å bytte jobb dersom de ikke får den fleksibiliteten de ønsker seg.

Undersøkelsen fra HR Norge og revisjons- og rådgivingsselskapet EY, viser at pandemien har endret hvordan ansatte forholder seg til arbeidsplassen.

– Ansatte stiller større krav, ikke bare til den fysiske arbeidsplassen, men også til fleksibilitet i arbeidssituasjonen. Da er det opp til arbeidsgivere å tenke nytt og finne nye løsninger slik at de kan fortsette å tiltrekke seg de største talentene, sier Bjørnar Skas, kompetanseleder i EY.

De fysiske omgivelsene på arbeidsplassen, teknologien som blir benytter og hvordan vi forholder oss til hverandre er hovedområdene som har blitt påvirket av pandemien, ifølge undersøkelsen.

Til tross for tydelige ønsker om hybride løsninger blant arbeidstakere, jobber kun 44 prosent av virksomhetene aktivt for å legge til rette for hybride løsninger, viser undersøkelsen.