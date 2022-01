Seks av ti tror ikke vogntogene er godt nok skodd på vinterføre

Hele 60 prosent av de spurte har ikke tillit til at store vogntog er godt nok utstyrt for vinterforholdene på norske veier, viser en spørreundersøkelse fra NAF.

41 prosent svarer at de har liten og 19 prosent svært liten tillit til dette, skriver NAF i en pressemelding.

Tre av ti fikk midlertidig kjøreforbud

Tilliten er lavere blant kvinner enn blant menn, og lavest i Nord-Norge. Til sammen svarer kun 16 prosent av de spurte at de har tillit eller svært stor tillit til at vogntogene er utstyrt for vinterveiene.

– Vogntog gjør hverdagsreisen mer utrygg for svært mange. Senest sist helg ble et vogntog stanset med sommerdekk på vinterføre, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Forbundet vil ha flere kontroller av tunge kjøretøy fra Statens vegvesen. I 2021 ble det kontrollert 79.856 slike kjøretøy, og over 23.000 av dem fikk kjøreforbud fram til sjåføren hadde rettet opp feil og mangler.

– De aller fleste feilene er heldigvis forhold som kan rettes opp på stedet av sjåføren. Men dette viser samtidig at kontrollene er viktige og nødvendige, sier Ryste.

Vil avsløre vogntog med ny teknologi

Undersøkelsen ble tatt opp i september 2021 av Norstat på vegne av NAF. Totalt var det 1.000 respondenter, hvorav 502 menn og 498 kvinner.

I et forsøk på å avsløre vogntog med sikkerhetsavvik, har Statens vegvesen gjort et, så langt vellykket, forsøk med å plassere lydsensorer langs veien og identifisere ulyd ved hjelp av maskinlæring.

Nå skal metoden testes ut i trafikken, med håp om å identifisere vogntog uten kjetting, slitte bremser og løs last mer effektivt.