Se, huset «svever»: – Betong ga oss helt nye muligheter

Midt i et villastrøk i Sandnes har det kommet en enebolig som ikke er helt som de andre. Selv om arkitekt Ådne Trodahl vil ha det til at formen med saltak er en fellesnevner for området, er det ingen tvil om at eneboliger i betong er en sjeldenhet her i landet. Særlig når det ligger øverst i en skråning med utsikt over byen og heiene rundt.

– For å utnytte beliggenheten og utsikten måtte vi bygge øverst på tomten, sier Ådne Trodahl.

En dyp grop ble gravd ut til huset i den skrånende tomten, og takket være det solide byggematerialet slapp de å anlegge støttemurer: Ytterveggene av betong er sterke nok til å motstå presset fra jordmassene.

Tomten er så bratt at hver av de tre etasjene har utgang på bakkenivå. Det gjorde at byggesøknaden kunne bli godkjent selv om den karakteristiske, spisse østfasaden stikker høyt til værs.

Utkraging uten søyler

Den smale gavlveggen som vender mot veien, er den eneste fasaden som ses i full høyde. Huset er preget av den langsmale tomten det er bygd på, og den store utkragingen på fremsiden bunner også i et behov for å spare plass.

– Her kan man parkere bilen og gjøre utearbeid under tak uten å være begrenset av stolper eller vegger. Det regner som kjent mye på Vestlandet, påpeker Trodahl.

Dette grepet gir også en visuell gevinst, og ifølge juryen som tildelte bygget Betongtavlen 2021, får det huset til å «sveve». Kanskje du må trekke litt på smilebåndet når du ser huset, skriver de i begrunnelsen: «For det er et hus du blir glad i. Det er utformet med glede og omtanke for de som bor der – og for de utenfor. Det er kortveggen av bygget som først møter deg, og den har den enkleste form – nesten karikert – av et hus.»

Prisen, som deles ut av Norsk betongforening og Norske arkitekters landsforbund, har dessuten latt seg begeistre av måten betong er brukt på.

«Betongens egenskaper er utnyttet til fulle, og med en utførelse som vitner om en begeistring for materialet. Bygget viser på en enkel og tilforlatelig måte at betong kan være et hovedmateriale i et vanlig hus i et typisk boligstrøk», heter det.

Store spenn

Med Betongtavlen har Trodahl arkitekter havnet i godt selskap. I fjor gikk prisen til det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, tidligere er den vunnet av blant annet Midtåsen skulpturpark i Sandefjord, Nasjonalmuseet for arkitektur og den undersjøiske restauranten Under i Lindesnes – for å nevne noen av de foregående vinnerne i prisens 60 år lange historie.

Betong gir mulighet for store spenn og lysåpninger, noe som også er utnyttet til fulle i den øverste etasjen i Alexander Kiellands gate 3 i Sandnes. Hele veggen mot øst er et eneste stort glass under skråtaket, og flere meter lange vindusflater på langsidene gir middagsgjester på begge sider av bordet noe å hvile øynene på.

– Oppholdsrommet har utsyn overalt, beskriver arkitekt Trodahl.

Han berømmer enkelheten i å bygge med betong. Da forskalingen var på plass, ble veggene støpt ferdig med flytende betong og kjerneisolasjon på byggeplassen.

– Når man fjerner forskalingen, er veggene ferdige med en gang på begge sider. Man trenger verken å kle dem eller male dem, og de er vedlikeholdsfrie, sier Trodahl.

– Varige bygg er miljøvennlige bygg

Huset er bygd for å vare, understreker han.

– Samtidig skal ikke jeg stå her og si at dette er et klimavennlig bygg, sier Trodahl.

Det er åpenbart mer klimavennlig å bygge med for eksempel kortreist trevirke, innrømmer han. – På den andre siden er dette et bygg som vil stå lenger enn et trehus. Når det først skal bygges, er det bedre å bygge et varig hus.

For da blir det flere år å fordele karbonutslippene fra sementproduksjonen på.

– Det beste er selvfølgelig å la være å bygge. Men tenk på Nidarosdomen, som har stått i hundrevis av år. De færreste vil si at det er et lite miljøvennlig bygg, sier Trodahl.

– Det skal mye til for at huset vårt faller sammen, også.