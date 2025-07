Sametinget tapte mot staten om elektrifisering av Melkøya

Staten frifinnes, og Sametinget dømmes til å betale 744.000 kroner i sakskostnader, i dommen fra Oslo tingrett. Det kommer i tillegg til de omtrent seks millioner kronene Sametinget har brukt så langt.

– Dommen er en solid bekreftelse på at vedtaket om å elektrifisere Melkøya fulgte gjeldende regler både om konsekvensutredninger og konsultasjoner med Sametinget, sier Anders Blakstvedt og Karen Mellingen hos Regjeringsadvokaten.

De førte saken for Energidepartementet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Teknisk museum: Bruker KI til å veilede besøkende og skape en sammenheng

– Uakseptabelt

Sametinget stiller seg sterkt uenig i rettens vurdering.

– Jeg mener det er uakseptabelt at en beslutning som legger grunnlaget for en omfattende endring i kraftbalansen i Finnmark – og som utløser videre utbygginger av nett og mulig kraftproduksjon – ikke anses som konsultasjonspliktig, sier sametingspresident Silje Karine Muotk.

Nå sier sametinget at de vil vurdere videre oppfølging av saken.

Blaksvedt og Mellingen sier at dersom det kommer nye kraftprosjekter skyldes ikke det elektrifiseringsvedtaket alene.

– Det vil være en del av samfunnsutviklingen og et politisk ønske om å tilrettelegge for økt virksomhet i Finnmark i tråd med økt etterspørsel etter kraft, sier de.

Les også: Klart for «dommedag» om Melkøya – Frp håper på kompromiss

Omstridt vedtak om elektrifisering

I midten av juni i fjor vedtok et flertall i Sametinget å gi Sametingsrådet fullmakt til å gå til søksmål mot staten i saken om elektrifisering av Melkøya.

Sametingsrådet vedtok å gå til sak mot staten.

Planene om elektrifiseringen av Melkøya ble lagt fram i 2023, men har vært svært omstridt og kraftig kritisert. Kritikerne av prosjektet mener det vil ødelegge for reindriften og tappe Nord-Norge for kraft.

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya * Melkøya ligger like nordvest for Hammerfest i Finnmark. Omtrent hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar imot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit i Barentshavet. * Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget. * Melkøya var det første eksportanlegget i Europa for LNG (flytende naturgass). Den fraktes ut med om lag 70 skipslaster i året. * Det er planlagt elektrifisering av anlegget. * Sametingspresident Silje Karine Muotka har sagt at dette vil få store konsekvenser for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. * Sametinget tok staten for retten over elektrifiseringen, men tapte i Oslo tingrett 3. juli. (Kilde: Equinor, SNL, NTB) Vis mer

Uenighet rundt saksbehandlingen

Sametinget mente at godkjennelsen av endrede planer for utbygging og drift og anlegg og drift for elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya var ugyldig. De mente at det hadde oppstått saksbehandlingsfeil når Energidepartementet ikke hadde konsultert Sametinget, og når de ikke konsekvensutredet tiltaket.

Nå mener retten at det ikke har vært noen saksbehandlingsfeil og at retten derfor mener at vedtaket er gyldig. Staten blir derfor frifunnet.