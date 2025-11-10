Tingretten stanser ikke Førdefjorden-deponi i påvente av høyesterettsavgjørelse

Organisasjonene må også betale sakskostnader på 2,5 millioner kroner, besluttet Sogn og Fjordane tingrett mandag.

I august slo Borgarting lagmannsrett fast at statens godkjenning av sjødeponi er ugyldig og i strid med vannforskriften og EUs vanndirektiv.

Staten anket denne dommen til Høyesterett, og miljøorganisasjonene har krevd midlertidig forføyning fram til saken er endelig avgjort i Høyesterett.

Ikke medhold

– I den konkrete vurderingen av om deponering av avgangsmasser i forføyningsperioden vil medføre en vesentlig skade eller ulempe, har retten kommet til at miljøorganisasjonene ikke har sannsynliggjort at lovens vilkår om sikringsgrunn er oppfylt. Retten vurderer at den mer-skaden som kan oppstå i et tidsperspektiv på inntil tolv måneder fram i tid, ikke oppfyller lovens krav om vesentlig skade eller ulempe, heter det i kjennelsen fra dommerfullmektig Marianne Holmen.

Nordic Mining utvinner rutil og granat fra Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Staten har gitt selskapet tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

Siden en beslutning i saken var regnet som børssensitiv, kom den etter børsens stengetid.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen går hardt ut mot beslutningen.

– Nå føler vi på sjokk og skuffelse. Etter seieren i lagmannsretten, fikk vi tilbake troen på at naturen har rettssikkerhet i Norge. At tingretten lar hensynet til et børsnotert selskap veie tyngre enn hele vekten av en ren og rik fjord, det er ikke til å forstå, sier Gulowsen i en pressemelding.

200.000 tonn er deponert

Engebø-anlegget ble offisielt åpnet 22. mai. Ifølge tingretten var det i midten av oktober deponert rundt 200.000 tonn avfall i fjorden.

Efta-domstolen slo i mars fast at dumpingen i fjorden strider med EUs vanndirektiv. Regjeringen slo likevel fast at det ikke var noe tvil om at tillatelsen som ble gitt, fortsatt var gyldig.

– Tilgangen på viktige mineraler var en del av begrunnelsen da tillatelsen ble gitt. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er behovet for slike mineraler blitt enda viktigere, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding like etter åpningen.