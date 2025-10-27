Russisk skyggeflåte en tikkende bombe: – Låter som jæklig mange

Fartøyene utgjør en tikkende miljøbombe, som potensielt kan koste en milliard euro å rydde opp etter, skriver Svenska Yle.

Først og fremst transporterer de råolje, noen av fartøyene har også ferdige produkter som bensin og diesel. Men mange av dem bærer andre fellestrekk: De er flagget i et afrikansk land, og har byttet både navn og eier de siste årene. Mange er dessuten gamle.

Det mystiske skipet Mystery

Kringkasteren bruker skipet Mystery som eksempel. Det er registrert i Gambia, har hatt tre navn og fire eiere siden 2023, og er bygd tilbake i 2007. Det hentet råolje i Primorsk, drøyt 100 kilometer nordvest for St. Petersburg, den 15. oktober og skal til Port Said i Egypt.

Ifølge lektor i navigasjon Magnus Winberg kan en oljetanker på mer enn 15 år regnes som gammel. Etter dette punktet blir blant annet inspeksjonene fra OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) mye strengere. Det eldste fartøyet som ble registrert i løpet av uka er 34 år gamle Nimbus SPB.

– Ettersom skyggeflåtens fartøy står utenfor de normale kontrollsystemene er det vanskelig å vite hvilken stand de er i og hvilken kunnskap besetningen har, sier Winberg.

– Låter som jæklig mange

Skyggeflåten ble til etter at EU begynte å innføre sanksjoner mot russisk oljeeksport i 2022. Den består i stor grad av gamle og usikre fartøy, som egentlig skulle vært skrotet. Istedenfor blir de registrert i land som stiller få eller ingen krav til fartøyets tilstand. Ofte mangler de også ordentlig forsikring.

Det bekymrer sanksjonseksperten Isaac Levi fra Center for Research on Energy and Clean Air (Crea).

– Wow, det låter som jæklig mange, sier Levi når han får høre antallet.

Miljøkatastrofe

Et stort oljesøl fra et slikt gammelt, usikkert fartøy vil være en sjeldent stor miljøkatastrofe. I tillegg kan det ende opp med at Finland betaler for oppryddingen av et søl i finsk farvann, dersom det ikke er noen ordentlig forsikring på fartøyet.

Levi ber om at EU må stramme inn. Han sier Russland åpenbart finansierer militæret gjennom å selge olje og gass som transporteres med gamle, farlige fartøy.

– Dessuten er risikoen for en miljøkatastrofe overhengende, så EU må nå være modig og ta kontrollen over disse fartøyene, sier han.