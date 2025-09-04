GPS-forstyrrelser i svensk luftrom øker: – En sikkerhetsrisiko for sivil luftfart

Særlig over Østersjøen er det en markant økning i meldinger om forstyrrelser, opplyser det svenske direktoratet i en pressemelding.

Ifølge foreløpige tall har det vært 733 forstyrrelser så langt i år. I 2023 ble det kun registrert 55 forstyrrelser, og 495 i 2024.

Etaten ser også at det er et større området enn tidligere som påvirkes, både til lands og til havs.

– Det her er alvorlig, og det er en sikkerhetsrisiko for den sivile luftfarten, ikke minst med tanke på forstyrrelsenes omfang, varighet og karakter, sier enhetssjef Andreas Holmgren.

Det er ikke fastslått hva eller hvem som forårsaker forstyrrelsen, ei heller hva som er hensikten. Allikevel er det mye som peker mot Russland, ifølge Transportstyrelsen.

– Statistikk, hendelsesrapporter, informasjon, målinger og data viser at forstyrrelsene stammer fra russisk territorium, sier Holmgren til Sveriges Radio.