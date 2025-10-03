Abonner
Arbeider falt over fire meter på Melkøya-anlegget: Beskjed nådde ikke fram

Få timer før en medarbeider falt 4,4 meter på Equinors anlegg på Melkøya, ble det besluttet stans i det arbeidet. Men beskjeden nådde ikke fram, ifølge Equinor.

Etter en fallulykke på Melkøya-anlegget i april, varsler Equinor at de skal ta grep for å styrke sikkerhetsrutinene.
NTB
3. okt. 2025 - 09:58

Equinor og Aibel besluttet å stanse arbeidet i høyden på byggeplassen bare timer før ulykken skjedde. Beskjeden ble gitt til en underleverandør, men nådde ikke fram til de som utførte jobben, skriver Equinor i en artikkel på nettsiden sin.

Det kommer fram i en intern granskningsrapport etter ulykken, som fant sted 24. april i år. En medarbeider falt da 4,4 meter under forskalingsarbeid i forbindelse med byggingen av et betongbygg på Melkøya.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, sier at alvorlige hendelser som dette gjør sterk inntrykk og viser at selskapet ikke har lyktes.

– Vi har gjennomgått rutiner og tiltak for hvordan vi sammen med våre leverandører forbereder, istandsetter og følger opp alle som skal utføre arbeid på våre landanlegg. Vårt ansvar er å legge til rette for etterlevelse av krav til sikkert arbeid og å utvikle en sterk sikkerhetskultur, i tett samarbeid med våre leverandører, sier hun.

Etter anbefalinger fra granskningsgruppen skal Equinor, sammen med sine leverandører, innføre nye rutiner for styrke sikkerheten på anlegget.

Ulykken føyer seg inn i rekken av flere alvorlige forhold på gassanlegget utenfor Hammerfest. VG har gjennom en artikkelserie om Melkøya-anlegget blant annet avdekket at arbeidere er blitt syke av gass, og at utenlandske arbeidere har varslet om farlige arbeidsforhold og diskriminering.

Dødsulykken på Mongstad: Ikke tilstrekkelig opplæring, mener tillitsvalgt

