Arbeider falt over fire meter på Melkøya-anlegget: Beskjed nådde ikke fram

Equinor og Aibel besluttet å stanse arbeidet i høyden på byggeplassen bare timer før ulykken skjedde. Beskjeden ble gitt til en underleverandør, men nådde ikke fram til de som utførte jobben, skriver Equinor i en artikkel på nettsiden sin.

Det kommer fram i en intern granskningsrapport etter ulykken, som fant sted 24. april i år. En medarbeider falt da 4,4 meter under forskalingsarbeid i forbindelse med byggingen av et betongbygg på Melkøya.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, sier at alvorlige hendelser som dette gjør sterk inntrykk og viser at selskapet ikke har lyktes.

– Vi har gjennomgått rutiner og tiltak for hvordan vi sammen med våre leverandører forbereder, istandsetter og følger opp alle som skal utføre arbeid på våre landanlegg. Vårt ansvar er å legge til rette for etterlevelse av krav til sikkert arbeid og å utvikle en sterk sikkerhetskultur, i tett samarbeid med våre leverandører, sier hun.

Etter anbefalinger fra granskningsgruppen skal Equinor, sammen med sine leverandører, innføre nye rutiner for styrke sikkerheten på anlegget.

Ulykken føyer seg inn i rekken av flere alvorlige forhold på gassanlegget utenfor Hammerfest. VG har gjennom en artikkelserie om Melkøya-anlegget blant annet avdekket at arbeidere er blitt syke av gass, og at utenlandske arbeidere har varslet om farlige arbeidsforhold og diskriminering.