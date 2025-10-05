Kan bli flertall i Stortinget mot elektrifisering av oljefelt i Norskehavet

– Vi vil ta opp kampen mot elektrifisering av Haltenbanken med kraft fra land. Arbeiderpartiet og Høyre stemte i vår ned forslagene om å stoppe elektrifiseringen, men etter høstens valg er det flertall i Stortinget, sier Maren Grøthe, energipolitisk talsperson i Sp, til NTB.

Hun er ikke alene om ønsket om en omkamp. Alle regjeringens samarbeidspartier – Sp, Rødt, SV og MDG – i tillegg til KrF vil nå ta en ny runde i Stortinget med denne saken.

Frp er også imot elektrifisering av sokkelen.

Haltenbanken ligger i Norskehavet utenfor kysten av Trøndelag og består av flere olje- og gassfelt.

Ap, Høyre og Venstre stemte for elektrifisering av Haltenbanken i mai. Men partiene, som nå har til sammen 80 representanter på Stortinget, har ikke lenger flertall etter høstens valg. Det kreves 85 for å få flertall.

Lover omkamp

– Jeg kan love at det blir omkamp om dette i Stortinget, sier Lars Haltbrekken, stortingspolitiker fra SV, til NTB.

Sp, SV og Rødt mener oljenæringen selv må betale prisen for ny kraft, mens MDG tar til orde for en utfasingsplan for å slutte helt å produsere olje og gass.

– Omkamp og omkamp. Denne saken er på ingen måte avgjort politisk, og jeg mener derfor det er helt legitimt å reise saken med et nytt Storting, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt, til NTB.

– Vi forventer også at regjeringen innser at elektrifisering av disse oljefeltene vil gi en kraftkrise i Midt-Norge, og avviser planene.

SV er tydelige på at utslippene på Haltenbanken må ned, men mener det kan gjøres uten å bruke strøm fra land.

Haltbrekken vil at Stortinget skal be regjeringen om ikke å gi tillatelse til elektrifisering av oljefelt hvis ikke oljenæringen selv bidrar til kraftproduksjonen med flytende havvind og/eller gasskraft med karbonfangst og -lagring.

Ikke sendt søknad

Equinor er operatør på flere av feltene på Haltenbanken. Men selv om selskapet planlegger å elektrifisere oljefeltene, er det ennå ikke sendt inn søknad til Energidepartementet, bekrefter energiminister Terje Aasland (Ap).

– Selskapene har ikke søkt om elektrifisering av Haltenbanken. Derfor er det ingen sak til behandling, og ingenting å si ja eller nei til. Det er selskapene som bestemmer hvilke prosjekter de vil gå videre med og ikke, skriver han i en epost til NTB.

I sitt høringssvar til Stortinget angående Haltenbanken skrev Equinor at et pålegg om å bygge annen kraft fører til at prosjektet verken blir samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Selskapet bekreftet i mars overfor Adresseavisen at de vil skrinlegge hele elektrifiseringen hvis de ikke får bruke strøm fra land.

– Ekstremt kostbart

Frp vil ikke si om de ønsker seg en omkamp i Stortinget, men partiets nestleder Hans Andreas Limi er klar på hva han mener om saken.

– Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land er ekstremt kostbart og har ifølge Finansdepartementet ingen dokumentert effekt på globale klimautslipp. Kostnadene per tonn CO2-kutt er så ekstremt høye at selv oljeselskap nå reagerer på prisen for elektrifisering, skriver han i en tekstmelding.

MDG vil også stemme for et forslag om å stanse elektrifiseringen av Haltenbanken. Men partiet vil ikke ha noen alternativ løsning der oljenæringen skaffer seg kraft på annet vis, de vil legge ned oljefeltene.

– I stedet legger man ned de skitneste og mest forurensende oljefeltene, og på den måten sparer man kraft, sier energipolitisk talsperson Frøya Skjold Sjursæther i MDG til NTB.