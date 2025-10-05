Abonner
Kan bli flertall i Stortinget mot elektrifisering av oljefelt i Norskehavet

Sp vil på nytt ta opp saken om elektrifisering av oljefeltene på Haltenbanken. Med ny sammensetning i Stortinget kan partiene som er imot, vinne en omkamp. 

Maren Grøthe (Sp) inviterer til omkamp om elektrifisering av Haltenbanken utenfor trøndelagskysten.
Maren Grøthe (Sp) inviterer til omkamp om elektrifisering av Haltenbanken utenfor trøndelagskysten. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
NTB
5. okt. 2025 - 13:02

– Vi vil ta opp kampen mot elektrifisering av Haltenbanken med kraft fra land. Arbeiderpartiet og Høyre stemte i vår ned forslagene om å stoppe elektrifiseringen, men etter høstens valg er det flertall i Stortinget, sier Maren Grøthe, energipolitisk talsperson i Sp, til NTB.

Hun er ikke alene om ønsket om en omkamp. Alle regjeringens samarbeidspartier – Sp, Rødt, SV og MDG – i tillegg til KrF vil nå ta en ny runde i Stortinget med denne saken.

Frp er også imot elektrifisering av sokkelen.

Haltenbanken ligger i Norskehavet utenfor kysten av Trøndelag og består av flere olje- og gassfelt.

Ap, Høyre og Venstre stemte for elektrifisering av Haltenbanken i mai. Men partiene, som nå har til sammen 80 representanter på Stortinget, har ikke lenger flertall etter høstens valg. Det kreves 85 for å få flertall.

Lover omkamp

– Jeg kan love at det blir omkamp om dette i Stortinget, sier Lars Haltbrekken, stortingspolitiker fra SV, til NTB.

Sp, SV og Rødt mener oljenæringen selv må betale prisen for ny kraft, mens MDG tar til orde for en utfasingsplan for å slutte helt å produsere olje og gass.

– Omkamp og omkamp. Denne saken er på ingen måte avgjort politisk, og jeg mener derfor det er helt legitimt å reise saken med et nytt Storting, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt, til NTB.

– Vi forventer også at regjeringen innser at elektrifisering av disse oljefeltene vil gi en kraftkrise i Midt-Norge, og avviser planene.

SV er tydelige på at utslippene på Haltenbanken må ned, men mener det kan gjøres uten å bruke strøm fra land.

Haltbrekken vil at Stortinget skal be regjeringen om ikke å gi tillatelse til elektrifisering av oljefelt hvis ikke oljenæringen selv bidrar til kraftproduksjonen med flytende havvind og/eller gasskraft med karbonfangst og -lagring.

Ikke sendt søknad

Equinor er operatør på flere av feltene på Haltenbanken. Men selv om selskapet planlegger å elektrifisere oljefeltene, er det ennå ikke sendt inn søknad til Energidepartementet, bekrefter energiminister Terje Aasland (Ap).

– Selskapene har ikke søkt om elektrifisering av Haltenbanken. Derfor er det ingen sak til behandling, og ingenting å si ja eller nei til. Det er selskapene som bestemmer hvilke prosjekter de vil gå videre med og ikke, skriver han i en epost til NTB.

I sitt høringssvar til Stortinget angående Haltenbanken skrev Equinor at et pålegg om å bygge annen kraft fører til at prosjektet verken blir samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Selskapet bekreftet i mars overfor Adresseavisen at de vil skrinlegge hele elektrifiseringen hvis de ikke får bruke strøm fra land.

– Ekstremt kostbart

Frp vil ikke si om de ønsker seg en omkamp i Stortinget, men partiets nestleder Hans Andreas Limi er klar på hva han mener om saken.

– Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land er ekstremt kostbart og har ifølge Finansdepartementet ingen dokumentert effekt på globale klimautslipp. Kostnadene per tonn CO2-kutt er så ekstremt høye at selv oljeselskap nå reagerer på prisen for elektrifisering, skriver han i en tekstmelding.

MDG vil også stemme for et forslag om å stanse elektrifiseringen av Haltenbanken. Men partiet vil ikke ha noen alternativ løsning der oljenæringen skaffer seg kraft på annet vis, de vil legge ned oljefeltene.

– I stedet legger man ned de skitneste og mest forurensende oljefeltene, og på den måten sparer man kraft, sier energipolitisk talsperson Frøya Skjold Sjursæther i MDG til NTB.

