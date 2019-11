Rogfast tidligst ferdig i 2029

Avlysningen av Kvitsøy-kontrakten i høst gjør at Rogfast blir 18 måneder forsinket. Prestisjeprosjektet kan tidligst åpne i 2029, skriver Stavanger Aftenblad.

Rogfast-prosjektet skal sikre fergefri veiforbindelse på E39 mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden. Tunnelen på 26,7 kilometer blir verdens lengste og dypeste når den står ferdig.

Tunnelprosjektet har støtt på mange hindre både før og etter at det faktiske arbeidet begynte i januar 2018.

Opprinnelig var det lagt opp til trafikkåpning i 2025 eller 2026, men med siste utsettelse blir det tidligst i 2029.

Avlyste kontrakt

Den såkalte Kvitsøy-kontrakten går ut på å koble Kvitsøy til Rogfast. I september avlyste Statens vegvesen denne kontrakten fordi etaten fryktet at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor rammene som var satt. Selskapene Implenia og Stangeland Maskin leverte et tilbud som var mellom 1 og 1,5 milliarder over budsjettet til Vegvesenet.

Siden september har det vært stille, men nå mener Stavanger Aftenblad å vite at ting er i ferd med å skje. En tilleggsproposisjon til statsbudsjettet kan inneholde informasjon om Rogfast-prosjektet.

– Det kommer en tilleggsproposisjon fredag klokka 13, som omhandler Statens vegvesen. Det kan være det er noe der, men det vet vi ikke, sier Øystein Langholm Hansen (Ap) i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget til avisa.

Med avlysningen av kontrakten i september ligger det omfattende veiprosjektet an til å åpne tidligst om ti år.

Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.