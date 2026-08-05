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Politikk

Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff

Partiet møter resten av de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen torsdag.

Partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt sier partiet er åpne for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff.
Partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt sier partiet er åpne for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Foto: Fredrik Varfjell
NTB
5. aug. 2026 - 11:39

– Rødt avviser ikke å forlenge kuttet, men vi må se på alle avgiftene, sier Marie Sneve Martinussen til NRK.

Bakgrunnen er at Ap inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet de grønne (MDG) til møte om drivstoffsituasjonen torsdag.

Senterpartiet brøt med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Krf for å kutte drivstoffavgiftene i vår. Partiet inngikk derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG for seks uker siden, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.

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