Staten overtar planansvaret for Fensfeltet

Staten overtar ansvaret som planmyndighet for Fensfeltet fra Nome kommune, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) onsdag morgen.

– Allerede i dag vil vi si at dette vedtaket vil vi følge opp, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Fensfeltet i Nome har Europas største forekomst av sjeldne jordarter under jordskorpa. Dette er mineraler som blant annet trengs i mobiltelefoner og batterier.

Selskapene på Fensfeltet planlegger en underjordisk gruve for å hente opp de sjeldne jordartene, men hvor de skal hentes opp til, mineralparken, har lenge vært omstridt.

Alternativene er området Nuke eller området Bærevann. Førstnevnte har færre naturkonflikter, mens Bærevann byr på bedre logistikk og er billigere for gruveselskapene.

– Dersom det startes utvinning i Fensfeltet, kan betydningen for lokalsamfunnet bli stor, sier Myrseth.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) på onsdagens pressemøte om Fensfeltet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Betyr mye for tilgangen

Det vil også bety mye for tilgangen til sjeldne jordarter i Norge og Europa. I dag anslås det at rundt 70 prosent av utvinningen av sjeldne jordarter skjer i Kina.

I vår ble det kjent at feltet er langt større enn tidligere anslått. Ifølge det oppdaterte estimatet ble omfanget av sjeldne jordarter oppjustert fra 8,8 millioner tonn i 2024 til 15,9 millioner tonn i 2025. Feltet kan dermed være 80 prosent så stort som først antatt.

Hvordan gruven skal bygges har vært diskutert lenge. Det antas at utviklingen av Fensfeltet er et prosjekt med nasjonal betydning og kan bli viktig for europeisk forsyning av strategisk viktige mineraler.

Gruvedrift møter utfordringer knyttet til både global konkurranse og miljøkonsekvenser.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran (Ap) holder pressemøte om Fensfeltet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Planprosessen er nesten lik

– Jeg har vært med på mye som lokalpolitiker, men det er ingenting jeg har vært med på som har hatt det samme endringspotensialet som nå står på døra i Nome i Telemark, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran (Ap) på preseskonferansen.

Han påpeker viktigheten i den lokale tilslutningen. Planprosessen er den samme på departementsnivå som på kommunalt nivå, med samme krav til medvirkning, høring og offentlig ettersyn.

– Det kan likevel ikke fremmes innsigelse til statlige planer, og det kan heller ikke klages på reguleringsvedtaket, sier Skjæran.

Ifølge ham har saken fra kommunen 36 vedlegg og består av over 1000 sider med konsekvensutredninger.

– Vi skal samarbeide med lokale myndigheter og gjøre dette så raskt som mulig. Men det er ikke sånn at det i seg selv behøver å gå raskere med en statlig plan, svarer han på spørsmål om staten kan gjøre det raskere enn kommunen.

– Kommunen anslår at Nuke kan ta fem til seks år og at Bærevann vil kunne ta 10 til 11 år. Jobber dere også ut ifra det?

– Det er for tidlig for meg å svare ut en tidsplan.

Overtok sprengstoffplan

Regjeringen kom i 2023 med en mineralstrategi som skulle sikre raskere behandling av gruvesøknader.

– Vi har gjort flere grep for å sikre raskere framdrift i mineralprosjekter, men vi kan ikke stikke under en stol at dette også er komplekse prosjekter. Og det er viktig at man hører ulike miljøer og stemmer uavhengig av om planprosessen er lokal eller nasjonal, sier Myrseth og legger til:

– Dette er et veldig viktig prosjekt, også for regjeringen.

Statsrådene vil foreløpig ikke svare på detaljene om de ulike alternativene.

– Men regjeringen har ikke levd i en annen sfære, så vi er selvfølgelig beredt til å komme med tiltak og vedtak når det er behov for det, sier Myrseth.

I januar i år overtok staten planprosessen for sprengstoffabrikken til Chemring Nobel fra Asker kommune. Bakgrunnen er at prosjektet er av vesentlig betydning for nasjonale interesser, tiltaket er tidskritisk, har interessekonflikter mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og mellom ulike sektorinteresser.

– Det er to ulike prosjekter, mye rundt prosess er kanskje likt. Men akkurat i dag er fokuset Fensfeltet, sier Myrseth.

Fakta om Fensfeltet Et geologisk unikt område nær Ulefoss i Nome kommune i Telemark. Feltet inneholder sjeldne mineraler. Feltet er 4 til 5 kvadratkilometer stort og ca. 5 kilometer i diameter. En kalksteinsvulkan var aktiv i området for 580 millioner år siden. Mineralforekomstene strekker seg derfor i en sylindrisk form nedover bakken. Det er gjort prøveboringer til 1000 meters dyp, som viser at mineralforekomstene fortsetter videre nedover. Feltet inneholder blant annet de sjeldne jordartene neodym og praseodym som brukes i sterke magneter. Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en statlig plan for feltet. Det skjer etter ønske fra Nome kommune. Utviklingen av feltet er i en tidlig fase. Før det eventuelt er aktuelt å starte mineralutvinning, trengs det en reguleringsplan og tillatelser. Kilde: Regjeringen og Fensfeltet.no. Vis mer