Revidert budsjett: 100 millioner kroner til godstransport på jernbane

– Det har vært krevende for godstogoperatørene de siste årene, særlig på grunn av mange forsinkelser og innstillinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram torsdag formiddag, foreslo regjeringen 100 millioner kroner mer til godstransporten i 2025.

Mesteparten av pengene, 70 millioner kroner, går til en ny kompensasjonsordning for godstogselskaper etter at Dovrebanen har vært stengt i vinter.

Taper inntekter

Otta jernbanebru ble stengt tirsdag 21. januar etter det ble oppdaget bevegelse i landkaret på brua. Det tok nesten tre måneder før brua var sikret og Dovrebanen åpnet igjen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover mer penger til godstransport på jernbane i revidert nasjonalbudsjett.

Det førte til full stopp for all godstransport på jernbane mellom Oslo og Midt-Norge og videre til Bodø.

Godsselskapet Onrail har tidligere fortalt TU at de tapte mer enn 17 millioner kroner i løpet av denne perioden.

– Når godstogene ikke kjører, blir godset fraktet på vei. Da sitter togselskapene igjen med de faste kostnadene og mister inntektene, opplyser Samferdselsdepartementet.

På grunn av statsstøtteregelverk må kompensasjonsordningen bli godkjent av Eftas overvåkingsorgan (Esa) før utbetalingene kan starte.

– En infrastrukturkrise

Henning Aandal i Onrail har etterlyst en kompensasjonsordning lenge. Han er glad for at regjeringen nå ser alvoret i dagens situasjon for aktørene.

– Nyheten har akkurat kommet, vi vet ikke noe om innretningen ennå, og hvordan de vil fordele kompensasjonen mellom togselskapene. Men vi er veldig glade for at departementet følger med på problemene godsselskapene har hatt når det nå har vært infrastrukturkrise i flere år, sier han.

Aandal etterlyser nå en fast erstatningsordning hver gang det oppstår lengre stengningsperioder på jernbanen.

– Det bør innføres en generell erstatningsordning hvor Bane Nor erstatter tapene godsselskapene blir påført hver gang det oppstår lengre avvik. Det er jo ikke sånn at vi ønsker kompensasjon, aller helst ønsker vi jo bare at banen skal være åpen hele tiden, men sånn er det dessverre ikke i dag, sier han.

Tilskuddsordning

De resterende 30 millioner kroner av totalsummen er tenkt til en tilskuddsordningen for å overføre gods fra vei til jernbane.

I årets budsjett er det allerede bevilget 104,8 millioner kroner til dette. Med økningen i revidert, blir summen totalt på 134,8 millioner kroner.

– Vi jobber for at enda mer gods skal transporteres grønt på jernbanen, samtidig som konkurransekraften og lønnsomheten til godstogoperatørene blir bedre, sier Nygård.

– For at vareeierne skal velge godstransport på bane, må de kunne stole på at varene kommer fram i tide. Da må vi få ned tallet på forsinkelser og innstillinger i togtrafikken.

Han sier at det er en hovedprioritering for regjeringen å få togene til å følge rutetabellene.

– Derfor er vår viktigste satsing å øke innsatsen innen vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen.