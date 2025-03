Reuters: Kapteinen pågrepet etter skipskollisjonen er russisk statsborger

Til nyhetsbyrået Reuters bekrefter Solongs eierselskap Ernst Russ at skipets kaptein er en russisk statsborger.

Det tyske selskapet opplyser at resten av mannskapet besto av både russere og filippinere.

Det Portugal-registrerte konteinerskipet Solong kolliderte med den USA-registrerte oljetankeren Stena Immaculate rett før klokka 11 norsk tid mandag.

Britisk politi opplyste tirsdag at en 59-åring er pågrepet og mistenkt for grov uaktsomhet og uaktsomt drap. Mistanken settes i sammenheng med at letingen etter en savnet person som befant seg på Solong, er avsluttet, melder Sky News. Denne personen antas å være omkommet.

Fraktet flydrivstoff

Den pågrepne er ikke navngitt, men Ernest Russ bekrefter overfor BBC at det er snakk om skipets kaptein.

– Kapteinen og alle våre folk samarbeider aktivt med etterforskningen, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Les også Besøkte sprengstoff-fabrikk: – Kan bidra til forsvarsevnen i hele Nato

36 besetningsmedlemmer fra de to skipene ble reddet i land, og en av dem er innlagt på sykehus med skader.

Stena Immaculate fraktet rundt 220.000 fat med flydrivstoff da kollisjonen inntraff. Selskapet sier det er uklart hvor mye som har lekket ut i havet, men at innledende undersøkelser tyder på at utslippet var «begrenset» på grunn av fordamping og brann.

Det ble først meldt at Solong fraktet natriumcyanid, men Ernest Russ avviste dette tirsdag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ny app: Slik blir TU bedre på mobil

Varslet om feil i fjor

Årsaken til kollisjonen er fortsatt uklar, men en talsmann for britenes statsminister Keir Starmer sa tirsdag at det for øyeblikket ikke foreligger opplysninger som tyder på at kollisjonen var en kriminell handling.

Sky News skriver at Solong ikke hadde tilfredsstillende styring under sikkerhetskontroller i fjor.

Ifølge havnemyndighetenes inspeksjonsdokumenter fra juli ble det advart om at lasteskipets nødstyring ikke var avlesbar da skipet ble kontrollert.

Etterforskes

Amerikanske og portugisiske myndigheter har innledet etterforskning ettersom de to skipene var registrert i disse landene, opplyser Storbritannias boligminister Matthew Pennycook.

– Vi er selvsagt svært oppmerksomme på de potensielle miljøkonsekvensene, sier han.

– De gode nyhetene er at dette ikke er det samme som et utslipp av råolje, sier Ivor Vince i ASK Consultants, som er spesialister på miljørisiko.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Inngår samarbeid for å bygge avanserte oksygengeneratorer for bedre fiskevelferd

– Mesteparten av det vil fordampe ganske raskt, og det som ikke fordamper, vil raskt brytes ned av mikroorganismer, sier han.