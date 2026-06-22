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Elbil

Rekkeviddeangsten øker i Norge: – Oppsiktsvekkende

Antall elbilladere i Norge har mer enn tredoblet seg på seks år. Likevel kjenner stadig flere på rekkeviddeangst.

Stadig flere kjenner på rekkeviddeangst til tross for et bedre ladetilbud.
Stadig flere kjenner på rekkeviddeangst til tross for et bedre ladetilbud. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NTB
22. juni 2026 - 07:28

19 prosent av elbilistene frykter å ikke komme fram til en lader før batteriet er tomt, viser en undersøkelse fra Norsk elbilforening.

Det er en økning på fem prosent siden 2020. I samme tidsperiode har antall hurtigladere økt fra 3288 til nærmere 11.000.

Samtidig kan nye elbiler stadig skilte med større rekkevidde. Det betrygger likevel ikke nær én av fem elbilister.

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– At rekkeviddeangsten øker samtidig som elbilene blir bedre og vi har mer enn tredoblet antallet hurtigladere, er ganske oppsiktsvekkende, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Elbileiere i Finnmark kjenner seg mest utrygge på å finne en lader i tide. Der svarer én av fire at de ofte kjenner på rekkeviddeangst.

– Det er ikke så overraskende. I Finnmark er avstandene lange, og det er lenger mellom laderne. Da blir marginene mindre og usikkerheten litt større, sier Bu.

En stadig økning i antallet elbilister kan også påvirke tallene.

– De som var ferske elbilister i 2020, var dem som var lettest å overbevise. De var mer interessert i ny teknologi og visste mer om hva de gikk til. Flere av dem som kjøper elbil i dag, skal bare ha én bil, og de er kanskje ikke like forberedt på å måtte forholde seg til lading og rekkevidde, sier Bu.

Nkom og politiet har siden mars gjennomført flere målinger i lufta og på bakken i Øst-Finnmark.
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ElbilSamferdsel
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