Rekkeviddeangsten øker i Norge: – Oppsiktsvekkende

19 prosent av elbilistene frykter å ikke komme fram til en lader før batteriet er tomt, viser en undersøkelse fra Norsk elbilforening.
Det er en økning på fem prosent siden 2020. I samme tidsperiode har antall hurtigladere økt fra 3288 til nærmere 11.000.
Samtidig kan nye elbiler stadig skilte med større rekkevidde. Det betrygger likevel ikke nær én av fem elbilister.
– At rekkeviddeangsten øker samtidig som elbilene blir bedre og vi har mer enn tredoblet antallet hurtigladere, er ganske oppsiktsvekkende, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.
Elbileiere i Finnmark kjenner seg mest utrygge på å finne en lader i tide. Der svarer én av fire at de ofte kjenner på rekkeviddeangst.
– Det er ikke så overraskende. I Finnmark er avstandene lange, og det er lenger mellom laderne. Da blir marginene mindre og usikkerheten litt større, sier Bu.
En stadig økning i antallet elbilister kan også påvirke tallene.
– De som var ferske elbilister i 2020, var dem som var lettest å overbevise. De var mer interessert i ny teknologi og visste mer om hva de gikk til. Flere av dem som kjøper elbil i dag, skal bare ha én bil, og de er kanskje ikke like forberedt på å måtte forholde seg til lading og rekkevidde, sier Bu.
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