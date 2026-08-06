Tysklands innenriksminister om dronehendelse på flyplass: – Et nytt farenivå

Politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen av en drone med eksplosiver som ble funnet på Leipzig/Halle-flyplassen tirsdag kveld.

På en pressekonferanse onsdag kveld sier innenriksminister Alexander Dobrindt at dronehendelsen var et «hybrid angrepsscenario», melder nyhetsbyrået DPA.

Det er ingen fare for liv eller helse for passasjerer eller flyplassansatte, sa delstaten Sachsen i Tyskland i en pressemelding onsdag.

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Utført av profesjonelle

Dobrindt slår fast at flyplasser er utstyrt med droneforsvarsteknologi, men at dronen som ble funnet, var spesifikt designet for å omgå dette, skriver den tyske avisen Bild.

Hendelsen vekker ekstra interesse ettersom det var fire ukrainske transportfly i nærheten av dronen. Ifølge avisen skal etterforskere fra Nato også delta i etterforskningen.

Dobrindt sier myndighetene etterforsker «i alle retninger», uten at de vil spekulere offentlig om hvem som sto bak. Samtidig sier Dobrindt at det ikke ser ut til å være gjort av amatører, men heller planlagt og utført av profesjonelle.

– Det ligger i hybride truslers natur at kilden ikke alltid er klar umiddelbart, sier Dobrindt.

Skylder på Russland

Videobilder viser en bomberobot i nærheten av et Antonov-fly malt i det ukrainske flaggets farger. Ordene «Vær modig som Kherson» er malt på siden og viser til det ukrainske fylket som er hardt rammet av russiske angrep.

Ukrainas Tyskland-ambassadør Oleksij Makejev skylder på Moskva.

– Hvem andre kan det være enn Russland? sier han til Welt TV.

Russland har ikke kommentert saken.

Traff objekt

Sent tirsdag kveld måtte et fraktfly fra DHL avbryte landingen på flyplassen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen, skriver Bild.

Det landet isteden på flyplassen i Hannover, med synlige skader fra kollisjonen, ifølge delstaten. Samtidig oppdaget ansatte ved flyplassen to droner, én med en mistenkelig gjenstand i nærheten av flyplassen.

Det er ikke fastslått at flyet kolliderte med en drone.

Defekt detonator

Flere fly, deriblant et passasjerfly, ble omdirigert til andre flyplasser etter kollisjonen i lufta og funnet ved rullebanen. Politiet brukte en bomberyddingsrobot for å undersøke dronen og bekreftet onsdag ettermiddag at den hadde en eksplosiv innretning.

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Ifølge Bilds opplysninger dreier det seg om en drone som var utstyrt med en detonator og eksplosiver. En røntgenundersøkelse bekreftet at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon ettersom detonatoren var defekt, ifølge Bild.

Ber vitner ta kontakt

Detonatoren ble deretter fjernet før politiet benyttet den fjernstyrte bomberyddingsroboten.

Tysk politi sier de ser svært alvorlig på hendelsen, og tysk påtalemyndighet har nå tatt over etterforskningen, og delstatens kriminalpoliti har opprettet en tipstelefon og tipsportal. De ber vitner som befant seg i området rundt flyplassen, ta kontakt med politiet.

Avdelinger fra både ekstremismeavdelingen Zesa og antiterrorgruppen er koblet på etterforskningen.

Hele innretningen er plassert i en spesiell konteiner slik at den kan undersøkes nærmere for å sikre eventuelle bevis, skriver Bild.

Flytrafikken ble gjenopptatt i 2-tiden natt til onsdag, opplyser politiet. Den sørlige rullebanen ble åpnet igjen for flytrafikk først på morgenen.