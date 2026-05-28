FFI: Laservåpen trenger sitt eget værvarsel

Laservåpen kan stanse angrepsdroner, men kan hindres av urolig luft, skriver Forsvarets forskningsinstitutt.

En vellykket testing av laservåpenet Helios om bord på jageren USS Preble i 2024. Foto: Director Operational Test & Evaluation
NTB
28. mai 2026 - 12:23

– Temperaturen er avgjørende. Den er direkte knyttet til lufttettheten. Hvis vi ikke har kontroll på dette, blir laserstrålen «smurt utover» i stedet for å brenne hull i for eksempel en drone, sier forsker Andreas Schiller i en FFI-artikkel.

På et tak hos FFI på Kjeller, i toppen av en lang stang, står en antennelignende innretning. Det er et høyteknologisk 3D-anemometer. Anemo er gresk og betyr vind.

Denne spesielle måleren er basert på ultralyd. Den sjekker forholdene rundt seg på en måte sansene våre ikke er i nærheten av å klare – 50 ganger i sekundet.

Siden november 2025 har anemometeret stått på uavbrutt for å fange opp atmosfæriske hemmeligheter på mikronivå.

Nå har Schiller samlet kunnskapen han blant annet har fått fra disse målingene, i den nye FFI-rapporten «Laserstråling gjennom turbulent atmosfære».

Værforholdene avgjør hvor lang rekkevidde laseren har, enten den er et våpen eller brukes til å lage show, som her i Oslo nyttårsaften 2024. Foto:  Lise Åserud/NTB

Målet med forskningen er å kunne forutsi nøyaktig hvor effektiv en laser vil være under alle slags forhold. Uten kontroll på turbulensen kan rekkevidden fort være begrenset til én kilometer. Med riktig kunnskap kan våpenet ha effekt over både fem og ti kilometers avstand.

– Her kan kunstig intelligens være nyttig. Ved å trene opp en modell på alle værdataene vi har samlet inn, både fra Yr, vindmålere og våre egne sensorer, kan vi lage et værvarsel for lasere. Da vet vi mye mer nøyaktig når våpenet er mest effektivt, vinter som sommer, sier Schiller.

