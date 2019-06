Regjeringen utsetter kabel-vedtak til etter valget: vil vente på analyse

NVEs vurdering av en eventuell ny strømkabel til Storbritannia (Northconnect) har siden februar vært varslet å være «like om hjørnet». Nå melder derimot regjeringen om at de har bedt NVE utsette saken til kraftmarkedsanalysen for 2019 er klar.

Det skjer i oktober, altså en måned etter årets lokalvalg. I valgkampen 2017 førte Northconnects søknad til en stor debatt om strømpriser og utenlandskabler, som endte med at Arbeiderpartiets landsmøte (og senere Stortinget) sa nei til Northconnect og alle andre kabler i «privat» regi (se faktaboks).

Northconnect Planlagt kraftforbindelse mellom Simadalen i Hardanger og Peterhead i Skottland. Eventuell bygging skal avgjøres av Olje- og energidepartementet i 2019.

Bak søknaden står de kommunale kraftselskapene Lyse, Agder Energi og E-Co, samt den svenske statens Vattenfall.

Et forlik i Stortinget innebærer at Statnett må overta eierskapet dersom Northconnect skal bygges. Statnett vegrer seg for dette, og har sagt offentlig at de heller vil satse på mer overføringskapasitet til Sverige.

Planlagt satt i drift i begynnelsen av 2024.

Kapasitet: 1400 MW

Lengde: 665 kilometer

Pris: cirka 1,7 milliarder euro Kilde: Northconnect.no

OED opptatt av strømprisen

I brevet til NVE skriver Olje- og energidepartementet (OED) at virkninger på kraftmarkedene – altså strømprisen – er viktig når samfunnsøkonomien i prosjektet skal vurderes.

NVE-direktør Kjetil Lund ser ikke på det som en politisk føring for vurderingen NVE skal gjøre.

– Nei, vår vurdering vil handle om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet, fordelingsvirkningene, og eventuelle miljømessige sider ved prosjektet, skriver Lund til TU.no.

NVE støtter utsettelse

TU har flere ganger fått opplyst at saken er like om hjørnet; først før vinterferien, deretter før påske.

Nå skriver altså OED at de «vurderer det som mest hensiktsmessig» at avgjørelsen baseres på kraftmarkedsanalysen for 2019. NVE-direktøren støtter dette:

– Når man skal ta en så langsiktig avgjørelse som en utenlandskabel er, er det naturlig å ønske et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag om den langsiktige utviklingen i det europeiske kraftmarkedet, skriver Lund.

Danmark som grindgutt?

I 2017 vedtok Danmark å bygge en 1400 MW kabel til England, som skal være ferdig i 2023.

– Hva skjer dersom Danmark øker sin kapasitet til Storbritannia før Norge rekker å gjøre det?

– Det er planer om flere kabler mellom Storbritannia og resten av Europa. Alle disse vil kunne påvirke lønnsomheten av en eventuell ytterligere kabel mellom Norge og Storbritannia. Om en eventuell ytterligere kabel mellom Norge og Storbritannia kommer i drift litt før eller litt etter en annen kabel, betyr imidlertid mindre. Det er den samlede inntekten over levetiden som betyr mest for lønnsomheten i en utenladskabel.

Agder Energi, en av eierne av Northconnect, har advart mot at Danmark og Sverige kan bli «moderne grindgutter» som tjener penger på at norsk kraft går gjennom dem på vei til andre europeiske land.

Brexit gir usikkerhet

I brevet fra regjeringen står det også at forholdet mellom Storbritannia og EU fortsatt er uavklart, og at det «bidrar til usikkerhet i saken».

TU har tidligere skrevet at Statnett har advart om at en hard brexit vil skape stor usikkerhet om krafthandelen med Storbritannia.

Lars Nermoen i Northconnect mener derimot at Northconnect er et lønnsomt klimatiltak «som vil gi store velferdsgevinster på mange milliarder kroner».

– Vår vurdering er at Brexit ikke endrer på dette. Vi er derfor utålmodige etter å komme i gang, samtidig som vi har forståelse for at myndighetene trenger tid til å gjøre sine vurderinger, skriver Nermoen til TU.

– Er det, etter NVEs faglige vurdering, nødvendig å få avklaring rundt Brexit for å avgjøre NC-konsesjonen?

– Det er har vært og er mye usikkerhet rundt Brexit, og usikkerheten vil trolig vedvare en god stund. Samtidig er det naturlig å basere avgjørelsen på en mest mulig oppdatert analyse, skriver NVE-sjefen til TU.no.