Regjeringen sender krav om kortbetaling ut på høring: – Ladetilbudet må være enkelt å bruke

– Ladetilbudet må være godt utbygd, men også enkelt å bruke. Derfor foreslår vi at det skal være mulig å betale med bankkort på alle nye ladestasjoner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det var i desember i fjor regjeringen la frem nasjonal ladestrategi. For å nå de nasjonale klimamålene må utslippene reduseres kraftig. Nå sendes forslaget ut på høring.

Transportsektoren står for en tredjedel av de norske klimagassutslippene, og ladestrategien er derfor et viktig bidrag for å elektrifisere veitransporten, mener samferdselsministeren.

For komplisert med app

Flere aktører tilbyr lading med app eller egen brikke som bare fungerer på deres egne stasjoner. Det er unødvendig komplisert for brukerne, sammenfatter Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener norske ladestasjoner må bli enklere å bruke. Foto: Eirik Helland Urke

Derfor vil regjeringen nå stille krav om kortbetaling på alle nye ladepunkter.

– Skal vi få flere til å velge å kjøpe elbil, må også ladetilbudet langs veiene være enkelt å bruke. Mange bilister opplever i dag lading av bilen som vanskelig, sier han.

Forslaget ble fremmet av SV på Stortinget i fjor.

Der ba de om at det tilbys kortbetaling på offentlig tilgjengelige hurtigladere. I tillegg vil de ha en frist for ettermontering på eksisterende ladeinfrastruktur.

Et flertall i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité støtter forslaget, som innebærer at det må ettermonteres kortterminaler på eksisterende ladeinfrastruktur innen 2025. EU er i gang med å innføre samme krav, men med frist innen 2027.

Naf er skeptiske

Norsk elbilforening er blant dem som har tatt til orde for å kreve kortbetaling. De hevder at mange av deres medlemmer ønsker seg vekk fra dagens situasjon med apper.

Naf har derimot vært skeptiske til kravene. De mener det heller bør være en sentralisert løsning der man kan bruke den appen man vil. Såkalt «e-roaming».

EU innførte krav om dette i 19. oktober i fjor. Dette vil derfor komme i resten av Europa, argumenterer interesseorganisasjonen for bilistene.

Thor Egil Braadland i NAF frykter kravet om kortbetaling vil gi høyere priser. Foto: Eirik Helland Urke

Dobbel prisøkning

Myndighetskontakt Thor Egil Braadland mener nye ladekrav kommer til å bremse utbyggingen. Han tror regningen for kortkravene ender opp hos forbrukerne.

I sum får man en dobbel prisøkning, argumenterte han til TU i midten av januar.

– Det blir færre ladestasjoner enn det ellers kunne blitt, og dermed mer kø, og dermed mulighet for å sette prisen høyere, sa han da.

Braadland mener også EU-kravene til «e-roaming» vil gjøre kartløsningene overflødige. Hvor langt frem i tid det er snakk om, er Naf derimot usikre på.

Braadland tror bankene på sikt vil kvitte seg helt med kortbetaling og gå over til kontaktløse løsninger.

Mer kø

– Og etter hvert skal vi over på en situasjon med plug & charge. Det er derfor vi mener politikerne burde kjent sin besøkelsestid. Vi burde gått for digitalisering av lading og lagt til rette for plug & charge, sa han.

Ladeselskapet Recharge mener eventuelle krav om ettermontering av kortterminaler vil bli krevende. Næringspolitisk leder Stian Mathisen fortalte til TU i januar at det er mange av laderne det ikke er mulig å ettermontere slik betalingsinfrastruktur på.

Dermed må mye utstyr byttes for å få til en slik oppgradering, sa han. Han ville derimot ikke si om de nye kravene ville gi en eventuell prisøkning.

– Det er et stort behov for nye lokasjoner. Om fokuset vårt ligger på å bytte ladestasjoner i stedet for å bygge nye, kan det føre til mer kø på ladestasjonene, sa Mathisen.