Rederiforbundet vurderer lockout i riggkonflikten

Streiken i riggoppgjøret kan få en dramatisk vending etter at Rederiforbundet vurderer å bruke lockout. Det er i så fall første gang på 14 år i Norge.

Fagforeningen Safe har nå 1.550 arbeidere på 28 installasjoner på norsk sokkel i streik. Ytterligere 1.500 ansatte er permittert som følge av streiken, som ble innledet i forrige uke og utvidet natt til mandag.

Nå varsler Rederiforbundet at de vurderer å gå til lockout.

– Lockout er et lovlig virkemiddel for arbeidsgiver som svar på arbeidstakernes streikeuttak. Bruk av dette virkemiddelet vil ha til hensikt å legge maksimalt press på motparten i konflikten. På samme måte som streikevåpenet er lockout et svært alvorlig motangrep. Bruk av et slikt virkemiddel vurderer vi naturligvis fortløpende, sier forhandlingsleder Jakob Korsgaard i Rederiforbundet til Sysla.

Utestenges

Ved en lockout stenger arbeidsgiver ute ansatte som ikke er i streik fra arbeidsplassen. Hensikten er gjerne å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd.

– Hvilken strategi Rederiforbundet ønsker å benytte, får være opp til dem. Men en lockout vil ikke løse utfordringene partene her står overfor, sier Roy Aleksandersen, første nestleder i Safe.

Ifølge Fafo-forsker Kristine Nergaard har dette kun skjedd i Norge to ganger på 2000-tallet, begge gangene i 2004. Den ene lockouten var i grossistbransjen og den andre i riggnæringen.