Ras på Sørlandsbanen skyldtes tett stikkrenne

En tett stikkrenne førte til at Sørlandsbanen måtte stenge mellom Moi og Egersund mandag ettermiddag. Store vannmengder bygget seg raskt opp etter voldsomt styrtregn i Lund kommune og presset til slutt ut underbygningen under sporet.

– Vannet fikk ikke renne unna. Det bygget seg opp en demning som presset på til underbygningen ga etter. Resultatet ble en stor utglidning, sier Bane Nors pressekontakt Harry Korslund.

Skinnegangen henger i løse lufta

Utglidningen har ført til at en 10 til 15 meter lang strekning med spor nå henger i løse lufta. Korslund beskriver situasjonen som alvorlig:

– Vi står igjen med et stort krater. Dette er en omfattende jobb å reparere, og det er for tidlig å si når banen kan åpnes igjen.

Jobber på spreng

Opprinnelig skulle mannskap jobbe gjennom natten med å bygge opp massene på nytt, men krevende værforhold gjør at Korslund er usikker på om det har skjedd.

– Det var meldt tordenvær. Om det inntraff vet jeg ikke ennå. Men når det lyner og tordner må alt arbeid på anleggene våre stoppe opp av hensyn til sikkerhet, sier han.

Allerede før hendelsen hadde Bane Nor innført gul beredskap på Sørlandsbanen på grunn av værprognosene.

En ny statusoppdatering er ventet ved 12-tiden torsdag.